Alicese/Orizzonti, un buon pari. LG Trino: recupero in extremis

Eccellenza

Biellese-Alicese/Orizzonti 2-2

La squadra di Mellano strappa un prezioso pareggio al Lamarmora di Biella. Per due volte in svantaggio, i biancogranata sono riusciti a recuperare, prima con l’ex Mancuso e ad una decina di minuti dal termine con Omoregbe. Con questo risultato l’Alicese/Orizzonti si sistema a metà classifica con 20 punti, frutto di 6 vittorie e 2 pareggi. Prossimo turno al Salussolia/Ravetto con la capolista Oleggio.

Mastrorillo, Soncin Eusebione, Grosso (dal 56’ Omoregbe) Pelle (dal 60’ Cavalla) Mane Ramundo, Moussaif Mancuso (dal 93’ Bonadonna) Clerici Yon (dal 73’ Capodaglio). A disp: Malune, Bouksim, Nicolotti, Castineira, Peric. All. Mellano.

Marcatori: al 12 Tomasino (B), al 38’ Mancuso (A), al 69’ Sekka (B), al 79’ Omoregbe (A)

Promozione

Lg Trino-Valdengo 2-2

Il Trino rischia parecchio nel confronto con il Valdengo trovando la soluzione del problema solo nei minuti di recupero. La doppietta degli ospiti confezionata in poco più di trenta minuti ha messo in evidente difficoltà i biancoazzurri (Cerruti ha anche parato un rigore). Tuttavia i ragazzi di Yon sono riusciti a recuperare grazie alla rete dell’intramontabile Brugnera e quella in extremis di Passannante. Davvero in zona Cesarini. Trino sempre secondo alle spalle del Briga. Prossimo turno: Lg Trino-Valdilana Biogliese.

Lg Trino: Cerruti, Boccalatte (dal 46’ Milano) Buscaglia Pane (dal 59’ Byrtyci) Baggio Meo Defilippi, Birolo Petrocelli (dal 72’ Agostini) Brugnera Micillo. A disp: Civiero, Francinelli, Maino, Gamra. All. Yon.

Marcatori: al 25’ Giovinazzo (F), al 32’ Parrinello (F), al 34’ Brugnera (L), al 93’ Passannante (L)

Prima Categoria

Gattinara-Bianzè 1-3

Il Livorno/Bianzè ritrova il sorriso e la consapevolezza di poter lottare per la risalita in Promozione. Doppietta di Strenuo condita dal vantaggio iniziale di Tornari e il Gattinara è finito mestamente nell’angolo. Classifica decisamente migliorata che ora pone l’undici di Bernabino a 4 punti dalla vetta che ora vede al comando il Valle Elvo (la gara Aosta-Valle cervo è stata rinviata per neve). Prossimo turno al Giovanni Bigando di Livorno Ferraris per il confronto con il Ponderano.

Livorno/Bianzè: Appendino, Tornari Rega (dall’80’ Fumiento), Geminardi Balocco Comotto, Valrosso (dal 71’ Parrinello) Fai (dal 75’ Sibino) Panipucci Strenuo (dal 75’ Farjaoui) Urena. A disp: Ubezio, Tagirta, Mhreti. All. Bernabino.

Marcatori: al 44’ Tornari (L), al 49’ e al 55’ Strenuo (L), all’85’ Briola (G)ù

Altri risultati

Santhià-Virtus Vercelli 0-1

Serravallese-Cigliano 1-2