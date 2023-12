Giovinazzo Hockey Vercelli: 16 reti per un pari (8 a 8) che scontenta tutti

Giovinazzo - Sedici reti per un pareggio 8-8 tra Giovinazzo e Hockey Vercelli. Nessun vincitore e, probabilmente, tutti scontenti in quello che era stato definito come uno "spareggio salvezza". Pugliesi e vercellesi hanno cercato di superarsi, in una gara densa d'emozioni e capovolgimenti di fronte in cui il risultato cambiava come in una girandola impazzita. E, alla fine, entrambe possono recriminare qualcosa: l'Hv per aver sprecato in due occasioni un doppio vantaggio. Ma se nel primo caso a rimettere i baresi in partita sono stati un paio di fischi del duo arbitrale (forse i meno ispirati nella serata pugliese) nella seconda rimonta i meriti sono tutti del Giovinazzo. Per contro i biancoverdi possono rammaricarsi per non essere riusciti a sfruttare la spinta del pubblico nelle fasi più clade. Per la verità anche da Vercelli non è mancato il sostegno dei tifosi che hanno affrontato la lunga trasferta per non lasciare soli Tataranni e compagni. Da applausi.