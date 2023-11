Tre patenti saltate per l'alcol; sequestrati 25 grammi di hashish

Controllo straordinario del territorio nello scorso fine settimana, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Vercelli.

Il 24 e 25 novembre le pattuglie si sono dedicate in particolare al controllo della sicurezza stradale, anche al fine di incrementare la percezione della costante presenza dell’Arma da parte della cittadinanza.

Nel corso delle attività sono state controllate 78 persone e sospese tre patenti di guida ad altrettanti automobilisti sorpresi a guidare sotto l’influsso di alcool. E’ stato sequestrato un quantitativo di 25 grammi di hashish detenuto illegalmente da un nigeriano residente in provincia.

Infine, in sinergia con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vercelli, si è proceduto al controllo di un bar ubicato nel centro cittadino, che si è rilevato gravemente inadempiente alle normative vigenti in quanto due lavoratori su tre impiegati per la conduzione dell’esercizio risultavano in nero. Per tale violazione è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.500 euro oltre all’obbligo di provvedere senza indugio e con effetto retroattivo alla regolarizzazione della posizione lavorativa dei dipendenti.