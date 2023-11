S2M vince e convince: prova da incorniciare per le tre under 18 in campo

Dopo la sconfitta di misura di sabato scorso, la S2M Volley torna alla vittoria.

Opposte al San Giacomo Novara, Bertinazzi e compagne hanno rispettato il pronostico ottenendo il successo pieno.

È stato un 3-0 senza difficoltà, con le vercellesi che hanno rischiato qualcosina solo nel secondo set.

Sempre in vantaggio, giocando una buona pallavolo, le bicciolane , hanno conquistato i tre punti meritatamente, continuando ad essere nella parte alta della graduatoria.

Degne di merito le tre under 18, Vattimo che ha distribuito il gioco in modo vario e preciso, Avilia che ha avuto una percentuale d’attacco del 46% e Caterina Viazzo che con 16 punti è stata la MVP dell’incontro.

Non dimenticando la solita Comello sempre in doppia cifra ed il libero Mosso che sono il valore aggiunto per questa S2M.

Il prossimo turno vedrà alle atlete di Gherardi e Vigliani impegnate domenica 3 dicembre alle 18.30 a Castelletto Ticino.

Un impegno da prendere con le molle, ma che deve essere affrontato con l’obiettivo di fare punti.

S2M VOLLEY VERCELLI – SAN GIACOMO 3-0 (25/12 – 25/22 – 25/14)

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (10), Bertinazzi (1), Comello (12), Fenoglio (4), Lupo Greta, Lupo Laura, Ippolito, Lecca (L2), Micillo (5), Mosso (L1), Vattimo (3), Viazzo (16).

ALL: Gherardi, Vigliani