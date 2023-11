Dossena e Haoudi: «Siamo sulla buona strada»

Mister Andrea Dossena nel dopo partita del derby con i grigi: ''Abbiamo disputato una buona prestazione, anche siamo mancati nella finalizzazione. Per quanto produciamo a livello di gioco, abbiamo creato troppe poche palle gol, mentre avremmo dovuto arrivare maggiormente al tiro. Invece negli 40 metri non abbiamo operato le scelte migliori, giocando con sufficienza senza cercare il compagno posizionato al meglio. Niente di clamoroso ma dobbiamo migliorare sotto questo profilo''.

Ma c'è qualche aspetto positivo oltre i tre punti: "La crescita di ragazzi come Carosso entrati subito al meglio. Questo significa che tutti hanno voglia di dare sempre il massimo. Contento per i tifosi con i quali abbiamo un feeling. Ora dobbiamo archiviare i derby pensare all'Albinoleffe squadra giovane che sta facendo bene".

Oltre a sbloccare il risultato Hamza Haoudi ha confermato anche con l'Alessandria di attraversare un eccellente momento di condizione: "È stato un bel gol anche se non era semplice. Contento della rete ma più per la vittoria e la prestazione della squadra. Anche se l'Alessandria è stata all'altezza, a siamo imposti il gioco, dominando per tutto il match. Adesso dobbiamo continuare in questa maniera per regalare altre soddisfazioni ai tifosi che ci aiutano e sostengono''.