Rapina e reati contro il patrimonio: in carcere una 60enne

E' finita in cella una sessantenne italiana, pregiudicata per reati contro il patrimonio e destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Novara, per una condanna a un anno e quattro mesi.

La donna è stata raggiunge dal provvedimento custodiale, in quanto inottemperante alla disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria: aveva beneficiato della sospensione dell'ordine di carcerazione dopo una rapina commessa nel novarese, ma il mancato rispetto delle disposizioni dell'autorità ha fatto decadere il beneficio.

Dopo un'indagine condotta dalla Squadra Mobile la donna è stata rintracciata dagli agenti della Questura di Vercelli e del Commissariato di Vigevano nel campo nomadi della cittadina pavese. Sconterà la pena nel carcere di Voghera.