Incidente sulla Tangenziale, giornata di lavoro per mettere in sicurezza e rimuovere i mezzi

Ha richiesto un'intera giornata di lavoro la messa in sicurezza e il completo ripristino della viabilità sulla Tangenziale, dove, mercoledì mattina, un uomo ha perso la vita e una donna ha riportato gravissime ferite dopo lo scontro che ha coinvolto un'utilitaria e due mezzi pesanti.

leggi anche: UN MORTO E UNA FERITA GRAVISSIMA, INCIDENTE IN TANGENZIALE

Dalle 8,50, quando la prima squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta sul luogo del sinistro, le operazioni sono proseguite sino a sera. Dopo la complessa fase di estrazione degli occupanti della vettura, incastrati tra le lamiere, il peronale si è occupato della messa in sicurezza dei veicoli.

Uno dei mezzi pesanti, alimentato a GNL (gas naturale liquefatto), ha richiesto l'intervento della squadra NBCR di Vercelli e del nucleo travasi del Comando di Torino per lo svuotamento dei serbatoi compromessi, che sono terminate nel pomeriggio intorno alle 16. Le operazioni di rimozione dei mezzi pesanti i sono concluse intorno alle ore 19. A supporto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli e Torino e quella volontaria di Santhià, mentre 118, Polizia Locale Polizia Stradale e Questura si sono occupati dei soccorsi, dei rilievi e della gestione della viabilità. I due occupanti dei mezzi pesanti sono stati portati in ospedale, in codice giallo, per gli accertamenti del caso, mentre alla donna, una 75enne, è stato attribuito il codice rosso, il più grave.