Onav Vercelli: serata di degustazione coi i vini Lugana

Venerdì 24 novembre la sezione ONAV di Vercelli avrà il piacere di ospitare Edoardo Peduto, direttore del Consorzio di tutela del Lugana DOC per una serata di degustazione dedicata al vino bianco simbolo del Lago di Garda.



Assaggeremo i vini Lugana di sei cantine del territorio: Famiglia Olivini, Citari, Pilandro, Ottella, Oselara e Perla del Garda.



“La nostra sezione continua nel percorso intrapreso di conoscenza delle diverse realtà vitivinicole italiane. La collaborazione con i diversi consorzi ci permette di portare a Vercelli molte eccellenze, come dimostra la serata del 24 novembre dedicata al Lugana. Allo stesso tempo cerchiamo di creare anche occasioni per far conoscere ai nostri ospiti le bellezze della nostra città” spiega Mauro Dal Buono, delegato della sezione ONAV di Vercelli.



L’incontro si terrà a partire dalle ore 20.45 presso il Circolo Ricreativo di via Galileo Ferraris. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni: vercelli@onav.it