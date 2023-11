Pagelle Pro Vercelli (che ha perso a Padova)

Rizzo: Incassa tre gol in cui i compagni di reparto non sono stati impeccabili. Ma ci aveva abituato a grandi interventi: 5.5

Iezzi: E' uno dei pochi a non perdere la testa. Qualche sbavatura ma, nel complesso, fa sentire la sua presenza: 6.5

Parodi: Gara non esaltante, non esente da colpe sulle reti dei patavini: 5.5

Camigliano: Anche lui è stato protagonista di match più performanti. Va spesso in difficoltà (ma non è l'unico) quando il Padova accelera: 5.5

Sarzi Puttini: Come tutto il pacchetto difensivo ha conosciuto giornate più felici. Ma ha il merito di accorciare le distanze e far rientrare in partita la Pro: 6

Iotti: Forse uno dei migliori. Cresce alla distanza, macina chilometri e sfiora anche il pareggio negato da un grande intervento di Donnarumma: 6.5

Santoro: Qualche lampo a illuminare una gara a tratti anonima: 5.5

Haoudi: Se il Padova ha avuto Redrezza, la Pro ha risposto con Haoudi: due assist per le reti dei bianchi e qualche ottima giocata. Possiede personalità: 6.5 (89' st Fiumanò entra per difendere il pareggio ma non fa in tempo ad acclimatarsi al ritmo partita che il Padova firma il gol vittoria: sv)