Dossena: «Colpevoli di ingenuità»

«Abbiamo giocato solo un tempo: nei primi 45 minuti non c’eravamo e non so perché, forse per timore reverenziale. Ma non posso che fare i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato nella ripresa: ci hanno creduto e hanno provato a fare gioco. Ma devo fare una critica a tutti, me stesso compresso: sul 2 a 2 a poco dal termine, non bisogna concedere neanche una chances. Insomma, siamo stati degli ingenui» dice mister Dossena al termine della gara-beffa di Padova.

Prossima partita, sabato, altro derby con l’Alessandria.

«Dobbiamo giocare come abbiamo fatto oggi nella ripresa. A noi piacerebbe rivedere il Piola di nuovo pieno, in abito da sera. I ragazzi stanno dando tutto ma hanno bisogno della carica del pubblico.»

La parola a Comi.

«Nel secondo tempo abbiamo gestito noi la palla, ma prendere un gol a un minuto dal termine (siamo tutti responsabile) non va bene. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Ripartiremo dalla rabbia che abbiamo dentro.»