Pubblico e privato alleati nel far crescere la cultura della sostenibilità

Campagne per l'utilizzo consapevole delle risorse idriche, per la tutela dell'ambiente, per la promozione della raccolta differenziata. Iniziative che hanno unito pubblico e privato in progetti dedicati soprattutto ai giovani perché a loro è affidato il futuro del mondo.

E' partendo dal progetto «Acqua in borraccia», voluto anni fa dal Comune e dalla ditta Marazzato, che si sono poi sviluppate una serie di azioni virtuose che hanno coinvolto enti pubblici e privati a vario titolo impegnati nel campo ambientale: Provincia, Arpa, Cordar, Asm, Iren, Egato2, Covevar. Mercoledì, in Comune, la sottoscrizione di un patto di cooperazione per la «Sostenibilità in rete» ha consentito di porre un altro tassello di questo percorso.