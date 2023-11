Il premio “Alpin d'la Bassa" apre le celebrazioni del centenario della sezione vercellese

Con la consegna del premio “Alpin d'la Bassa", in programma venerdì al Dugentesco, prendono il via le celebrazioni per i cento anni della sezione vercellese che vivranno il loro momento centrale nell'ottobre 2024 in concomitanza con la ricorrenza.

«Gli Alpini fanno parte della storia militare e civile della nostra nazione - ricorda il presidente della sezione, Piero Medri -. La storia del nostro gruppo parte il 26 novembre del 1924 all’albergo Aquila nera di via Dante, quando i 46 i soci costituirono la sezione. Madrina del gagliardetto fu Maria Ciaudano Garrone, mamma delle medaglie d'oro Giuseppe ed Eugenio Garrone, e il primo presidente fu Guido Dellarole».

Oggi i soci sono 951: la gran parte di loro ha prestato servizio di leva nel glorioso corpo militare, ma non mancano giovani arrivati per altre strade al mondo delle Penne Nere. Tra loro Amedeo Bagnis, di Tricerro, vice campione del mondo di skeleton.

Il pomeriggio dedicato all'"Alpin d'la Bassa" si apre alle 17,30 al Dugentesco con la conferenza a cura del colonnello Mario Renna, capo ufficio relazioni pubbliche della Brigata Alpina Taurinense. Renna presenterà il suo nuovo "Noi alpini ci siano sempre”, dialogando con Gian Maria Gagna, direttore della rivista “Alpin d’la Bassa". A Medri il compito di dare qualche anticipazione sulle celebrazioni del Centenario e, successivamente, la consegna del riconoscimento «che da quest'anno - spiega il presiedente - potrà essere consegnato anche un iscritto ancora in attività». Tra le iniziative già certe per il centenario la condivisione, con le scuole superiori, di un film sulla campagna di Russia e un concorso che porterà gli studenti a disegnare il logo di tutte le manifestazioni.

L'obiettivo è ringraziare e rendere omaggio a un alpino che che abbia compiuto azioni significative sotto il profilo morale, culturale, sportivo: nel 2022 il premiato fu Validio Fontana, del Gruppo di Cigliano, mentre alla memoria di Carlo Marazzato andò la menzione dell’Ana nazionale nell’ambito del premio “Alpino dell’anno”.

«Gli Alpini sono da sempre vicini cittadini e alle amministrazioni anche nelle attività di protezione civile e di intervento nelle emergenze. Per il Comune è un onore e un piacere essere al loro fianco in questa importante circostanza», conclude il sindaco, Andrea Corsaro presente alla conferenza stampa insieme all'assessore Mimmo Sabatino e alla penna nera Gianni Marino, vice presidente del Consiglio comunale.