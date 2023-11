Pro Vercelli Scherma, Airaudo seconda a Madrid; a Casale ottime prove di Orso e Miglino

Risultati di rilievo, nel week end, per atlete e atleti della Pro Vercelli Scherma.

A Madrid, nel IV Ciudad De Madrid Cup Veterans, 3ª prova del Circuito Europeo Master, Federica Ariaudo sfiora la vittoria, conquistando comunque un prestigioso. Per l’atleta torinese, da anni tesserata con la Pro Vercelli, una piccola delusione e un po’ di rammarico per essere stata superata in finale dalla tedesca Kerstin Bors, col punteggio di 10-9, dopo aver condotto per tutto l’assalto.

Per il ranking italiano, comunque, conta solo la migliore prova all’estero; questa, dunque, sarà l’unica prova europea a cui parteciperà Federica, che quest’anno punta a qualificarsi tra le prime cinque in Italia nelle categorie 1 e 2, per far parte della squadra che rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei.

A Casale Monferrato, Eleonora Orso vince la 1ª prova di Qualificazione Nazionale Giovani a Casale Monferrato, mentre, nella 1ª Prova di qualificazione Nazionale Cadetti, Lucia Miglino ha centrato un ottimo ottavo posto. alla gara erano iscritte 190 partecipanti da tutta Italia, il raggiungimento della finale a otto rappresenta per lei la conferma di un positivo avvio di stagione.

Questi i risultati delle spadiste vercellesi in gara:8ª Lucia Miglino; 27ª Matilde Bellini; 34ª Isabella Torricelli; 101ª Caterina Morotti.

Nella prova maschile, che ha visto al via 270 partecipanti, tre vercellesi si sono qualificati tra i primi 20. Il migliore è stato stato Ettore Leporati, 10º, seguito da Marco Ferraris, 16º, ed Emanuele Mancini 20º. Poi 92º Gabriele Checco, 133º Simone Scagliotti e 149º Martin Caccialupi.