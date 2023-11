Lunedì sera c'è il derby, occhio a divieti e chiusure al traffico

Divieti e limitazioni rafforzate, lunedì, in occasione del ferby Pro Vercelli – Novara, in programma alle ore 20.45, allo stadio Piola.

Un'ordinanza del Comune stabilisce che, dalle ore 17 e sino a cessate esigenze, è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a eccezione di quelli al seguito della tifoseria della squadra ospite nelle vie: Agordat, nel tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; Asmara, nel tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; Rodi, nel tratto compreso tra via Massaua e corso De Gregori; Tripoli, nel tratto compreso tra corso De Gregori e via Agordat.

Dalle ore 17 è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nelle seguenti vie: piazza Camana, ambo i lati dell’area carrabile sita in fregio all’edificio ex Distretto Militare, nel tratto compreso tra via Manzoni e via San Cristoforo); via Tripoli, ambo i lati del tratto compreso tra via Benadir e via Agordat; via Rodi, ambo i lati del tratto compreso tra via Benadir e via Massaua; via Massaua, ambo i lati del tratto compreso tra viale Rimembranza e piazza Cesare Battisti; corso De Gregori (compresi controviale e marciapiede lato civici pari); via San Cristoforo, nel tratto da corso De Gregori a via Lucca, compreso controviale in fregio alla Questura; via Santorre di Santarosa, su ambo i lati del tratto compreso tra via XX Settembre e via Menotti; via XX Settembre, ambo i lati del tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e via Manzoni.

Dalle 19 è vietata la circolazione di tutti i veicoli in piazza Camana, area carrabile sita in fregio all’edificio ex Distretto Militare (tratto compreso tra via Manzoni e via S. Cristoforo); via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e via Derna; via Manzoni, nel tratto compreso tra via Quintino Sella e via XX Settembre; corso De Gregori; via San Cristoforo, nel tratto compreso tra via Tripoli e via Pietro Lucca; via Rodi, nel tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; via Tripoli, nel tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; via Agordat, nel tratto compreso tra viale Rimembranza e via Tripoli; via Asmara, nel tratto compreso tra viale Rimembranza e via Tripoli; via Massaua, nel tratto compreso tra viale Rimembranza e piazza Cesare Battisti; via Derna, tratto compreso tra via XX Settembre e via Massaua; via Crosa

Dalle ore 19 e sino a cessate esigenze: in via Quintino Sella, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Santorre di Santarosa, è istituita a senso unico di marcia in direzione di quest’ultima; in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Quintino Sella e via XX Settembre, è istituita a senso unico di marcia in direzione di quest’ultima; in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Ciro Menotti, è istituita il senso unico di marcia in direzione di quest’ultima.

Il deroga ai divieti è consentito il transito dei veicoli al seguito della tifoseria della squadra ospite esclusivamente al fine di lasciare in sosta il veicoli così come previsto nelle vie assegnate ed è consentito il transito dei veicoli al seguito della tifoseria casalinga, per il solo accesso ai parcheggi di piazza Camana e via Derna, limitatamente alle aree ammesse.