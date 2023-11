Stop per Alicese/Orizzonti. Torna alla vittoria LG Trino

ECCELLENZA

COSSATO – ALICESE/ORIZZONTI 2-1

Si ferma a Cossato la striscia positiva dell’Alicese/Orizzonti. Gara rocambolesca in cui i ragazzi di Mellano riescono a portarsi in vantaggio con Clerici, vantaggio che tuttavia sfuma poco prima della fine del 1^ tempo. Nella ripresa la partita continua sul piano dell’equilibrio, fino al recupero quando a sorpresa Maruca trova lo spiraglio giusto per agguantare i tre punti. Prossimo turno al Salussolia/Ravetto contro il Pro Eureka.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Mancuso (dall’80.’ Garcia), Piccirilli (dal 69’ Ramundo) Pelle Mane, Capodaglio (dal 49’ Cavalla) Moussaif Grosso (dal 49’ Diadoro) Clerici Castineira. A disp: Malune, Ferri, Eusebione, Bonadonna, Yon. All. Mellano.

Marcatori: al 14’ Clerici (A), al 37’ Cestagalli (C ), al 91’ Maruca (C )

PROMOZIONE

LG TRINO – OMEGNA 2-1

L’LG Trino torna alla vittoria mettendo k.o. l’Omegna, diretta rivale per le ambizioni di promozione in Eccellenza. Con due colpi assestati tra fine primo tempo ed inizio ripresa gli azzurri hanno ipotecato il match, merito anche d Cerruti (uno dei migliori portieri del Girone A). Secondo successo consecutivo e classifica che torna a sorridere: Briga 19 punti, Arona 18, Trino e Baveno 17. Prossimo turno con la Fulgor Ronco Valdengo in trasferta.

LG Trino: Cerruti, Boccalatte Buscaglia, Birolo Baggio (dal 60’ Birtycy) Meo Defilippi (dall’85’ Pasini), Marteddu Passannante Micillo (dal 68’ Petrocelli) Brugnera Vergnasco (dall’80’ Osenga). A disp: Civiero, Gamra, Bertolone, Autiero, Aostini. All. Yon.

Marcatori: al 32’ Brugnera (L), al 52’ Passannante (L), al 63’ Tinaglia O)

1^ CATEGORIA

SERRAVALLESE – VIRTUS VERCELLI 1-1

Pareggio con rammarico per la Virtus Vercelli che perde momentaneamente contatto con il Valle Elvo ora al comando della classifica con il Valle Cervo. I gialloneri hanno disputato una buona gara e avrebbero meritato di aggiudicarsi l’intera posta in palio, invece per un soffio non ne scaturisce una beffa. Rimediata solo ad un quarto d’ora dal termine dal neo entrato Petasecca. La classifica: Valle Cervo Andorno, Valle Elvo 20, Virtus Vercelli, Gattinara 20. Prossimo turno Virtus Vercelli – CGC Aosta.

Virtus Vercelli: Cairola, Marutti Napolitano, Kane Corradino Torrau, Rossi Bracco (dall’80’ Bel Hadj) Gregoraci (dal 60’ Petasecca) Bettini Gulin (dal 90’ Arnone). A disp: Scrivanti, Valente, Benincasa, Arlone, Galuppo, Bellingheiri. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 57’ Apicella (S), al 75’ Petasecca (V)

ALTRI RISULTATI

CGC AOSTA – LIVORNO/BIANZE’ 3-3

QUARONESE – SANTHIA’ 1-1

CIGLIANO – VALLE CERVO ANDORNO 0-0