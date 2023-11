Giornata positiva per le Under 17 e le Under 15

CAMPIONATO UNDER 19

Fase di qualificazione – girone A, 4^ giornata di andata

Lunedì 6 novembre a Vercelli – Palestra Scuole Medie Pertini, ore 19,30

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Lapolismile Torino 50-68

(Parziali: 11-25, 24-36; 39-53, 50-68







Tabellino PFV: Chillini 4; Barbero 8; Carrozza 5; Francese A 10; Prinetti 12; Giuliani; Rizzato 5 Francese E.4; Dipace, Cavalli 2. All.re Gianfranco Anastasio







Contro la forte compagine di Lapolismile Torino, le Under 19 della PFV “Carmen Fiori” hanno perso per 50-68 al termine di una gara tutto coraggio e dedizione, in cui le vercellesi hanno profuso tutte le loro energie ed il loro grande impegno, contro una squadra fisicamente preponderante e tecnicamente più forte.

Va detto, a parziale scusante, che il limite d’età della categoria Under 19 è l’annata 2005, e che la PFV ha schierato una sola atleta di quella classe, oltre ad una fuori quota del 2004, mentre le altre giocatrici scese in campo sono tutte di età inferiore (2006, 2007 e 2008).

Inoltre all’ultimo istante si sono dovute registrare alcune defezioni non di poco conto, di cui un paio per infortuni non di breve soluzione, alle quali le più giovani hanno dovuto sopperire..

Detto questo, e venendo alla partita, l’andamento della stessa è stato a due facce: a senso unico nel primo quarto (11-25) con le torinesi a menare le danze, con ottime percentuali di tiro e supremazia a rimbalzo, e la PFV a cercare di arginare le avversarie, con una discreta difesa, finché ha retto, ma con parecchie difficoltà in attacco, a causa della pressione avversaria.

In buon equilibrio, invece, nei successivi periodi, con parziali con scarti minimi (13-11; 15-17;11-15) ed una buona reazione delle padrone di casa che, però, non riuscivano a colmare il passivo accumulato nel primo periodo e dovevano cedere le armi. Ma certamente con onore, considerata la caratura della squadra avversaria.

Il prossimo impegno per le ragazze di Gianfranco Anastasio sarà lunedì 13.11.2023 alle ore 18,45 a Venaria, presso la palestra "Sport Club".







CAMPIONATO UNDER 17

1^ fase – Qualificazione

Girone C- 4^ giornata di andata

Vercelli – Palapiacco – sabato 4 novembre ore 17,30







Pallacanestro Femminile Vercelli – Cerrus Basket 61-36

(Parziali:24-3; 34-13; 52-25; 61-36)







Tabellino PFV: Dipace 10; Haxhiasi; Nicosia 6; Tagliabue; Bari H. 2; Dykrane 8; Giorgi 7; Rizzato 14; Francese E. 10, Cavalli; Giuliani 4. All.re Gianfranco Amastasio

Le Under 17 della PFV sono tornate alla vittoria sconfiggendo in casa il Cerrus Basket di Sozzago per 61-36, al termine di una gara iniziata con i fuochi d’artificio vercellesi, ma spentasi via via lungo i 40’ di gioco, visto che il risultato è stato praticamente acquisito da subito, da parte delle padrone di casa, ed il resto dell’incontro è stato poco più che un buon allenamento.

Le ragazze di Anastasio si portavano, infatti, subito avanti (8-0 al 4’) ed alla fine del primo periodo conducevano 24-3 dimostrando che assolutamente non c’era partita, stante anche l’incapacità di Cerrus di segnare.

Forse questa consapevolezza di aver “già vinto” in partenza induceva le vercellesi a limitarsi ad amministrare l’andamento del match, consentendo così alle avversarie di organizzarsi meglio e provare a reagire, realizzando qualche canestro in più. Il secondo periodo era chiuso in parità (10-10 sul 34-13) e nelle ripresa la PFV allungava ancora un po’, ma senza fare niente di straordinario, mentre Cerrus riusciva a stare sotto i trenta punti di scarto con un repentino rush finale, a partita ampiamente decisa.

Tutto sommato una buona gara, che ha visto tutte le ragazze PFV trovare spazio e dare il proprio contributo alla vittoria.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B - 4^ giornata di andata

Nole – Palestra Sc. Media – Via Martiri della Libertà – ore 15,00

Basket Nole - Pallacanestro Femminile Vercelli – 36-49

(Parziali: 6-15; 18-28;27-39; 36-49)

Tabellino PFV: Valentini; Fall; Stile 17; Alilou 2; Lahmidi 10; Bari 2; Trotti 6; Panelli 9; Balzaretti 3; Stacchini

All.re Davide Simone.







Bel colpo delle Under 15 della PFV che sono andate ad imporsi a Nole, contro Basket Nole, per 37-49, su un campo notoriamente difficile per le squadre vercellesi e, questa volta, anche con un cronometro che – forse per stanchezza – alla fine è diventato oltremodo “lento”, mentre la squadra di casa tentava di rimontare.

Le ragazze di Davide Simone sono partite bene (6-15 al 10’), disputando poi un’ottima gara in fase difensiva, e mettendo a segno svariati canestri in contropiede su palle recuperate. Sono state brave, nell’arco dell’intero incontro, a mantenere pressoché immutato il vantaggio nonostante i tentativi di rimonta delle padrone di casa, (18-28 a metà) incrementandolo di un punticino o due per quarto (27-39 al 30’), sino a 2’30” dal termine, quando le nolesi si avvicinavano pericolosamente a -7 sul 36-43.

Ma le padrone di casa si fermavano qui, mentre la PFV, con una buona reazione, concludeva in crescendo, dilatando ancora di altri sei punti lo scarto finale di una bella e meritata vittoria.