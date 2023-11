Volley, S2M vince e convince

Torna alla vittoria la S2M Volley.

Giunti alla quinta giornata del campionato di serie D, Bertinazzi e compagne tornano al successo, battendo in tre set la 4Volley OTS Assembly di Rivalta.

Dopo due sconfitte, le atlete di Vigliani e Gherardi hanno disputato un buon incontro, ritornando ai livelli delle prime gare.

Sono state determinanti sia le difese di tutta la squadra con il libero Mosso che ancora una volta è salito alla ribalta, sia le buone percentuali in attacco, che hanno permesso alla S2M di portare a casa un convincente vittoria.

Bisogna segnalare che in questa gara, sono state coinvolte nel gioco in modo più continuo, non solo gli attaccanti di posto due e quattro, ma anche le centrali, permettendo al sestetto bicciolano di essere meno prevedibile e di poter attaccare da tutte le posizioni.

Bene, quindi, la S2M nel suo insieme, non dimenticando che ad oggi le vercellesi sono ancora prive di quattro giocatrici (Fenoglio, Ippolito, Lupo Laura e Ogliaro).

Il prossimo turno vedrà la S2M impegna alle ore 21.00 a Novara contro il San Rocco.

Un altro impegno non certo agile contro una squadra che non regalerà niente.

S2M VOLLEY VERCELLI – 4VOLLEY OTS ASSEMBLY 3-0 25/19 25/17 25/16

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (8), Bertinazzi (10), Caricati, Comello (13), Lecca (L2), Lupo Greta, Micillo (4), Mastronardi (11), Mosso (L1), Remondini, Vattimo (5), Vercellone, Viazzo (1).

ALL: Gherardi, Vigliani