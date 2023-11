A Sandrigo, ancora uno stop per l'Hockey Vercelli

Sandrigo amara per l'Hockey Vercelli. Sulla pista vicentina, l'Engas sperava di dare una svolta al proprio torneo. Ma alla fine, pur lottando, i ragazzi di Crudeli sono usciti sconfitti 4-3 al termine di un match equilibrato e che, soprattutto nella prima frazione, i vercellesi sembravano poter controllare dopo il raddoppio di Maniero, tra i più propositivi di quest'inizio di stagione nero-gialloverde. Ma alla distanza il Sandrigo ha saputo riorganizzarsi e, grazie all'ex Juan Moyano, decidere l'incontro. Per il Vercelli i soliti difetti di una preparazione affrettata con meccanismi e automatismi ancora da perfezionare.



Crudeli con i soliti problemi di panchina corta, con l'argentino Marcos Orellano che ha chiesto la rescissione del contratto e giovani non ancora pronti con il clima della A1. Gara subito intensa con il Sandrigo che prova a fare la partita ma il Vercelli controlla e, dopo 4' passa in vantaggio con Maniero che brucia Bridge. Sbloccato il risultato il match s'infiamma con il Sandrigo che prova a carica a testa bassa, Hv che controlla e in contropiede si rende pericoloso con Tataranni. Crudeli getta nella mischia Mattugini per sfruttare la velocità dell'ex Montebello. Cambi anche in casa Sandrigo con l'ingresso di Juan Moyano. E l'ex vercellese si rende subito pericoloso con le sue giocate. Il Sandrigo insiste e Verona è decisivo su Ardit, andando a togliere la pallina da sotto la traversa. Occasionissima anche per Lazzarotto, ma Verona si salva. Al 23' proteste per interventi su Tataranni e Moyano su cui gli arbitri lasciano correre. Ripartenza vincente di Maniero: 2-0. IL match sembra incanalarsi sui binari favorevoli ai nero-gialloverdi ma, a 58'' dal termine Miguelez con una fiondata dalla distanza supera Verona 1-2. A inizio ripresa il Sandrigo ritrova la parità con Ardit che infila il 2-2. Il Vercelli accusa il colpo, mentre il Sandrigo prende coraggio. E tocca a Moyano, l'ex a firmare il primo vantaggio dei vicentini con una girata all'incrocio: 3-2. Vercelli subito pericoloso con Tataranni fermato da Bridge. Ma il portiere vicentino non può nulla al 10' quando Tataranni su perfetto assist di Maniero insacca di precisione il 3-3. Ma la difesa vercellese non sembra così solida, Crudeli prova a correre ai ripari con un time out. Ma quando si riprende è ancora l'ex Moyano a riportare avanti il Sandrigo con un'azione personale iniziata dalla sua metà pista: 4-3. La gara resta in equilibrio con Tataranni che, per poco non sfrutta un errore in disimpegno di Moyano. L'Hv attacca ma si sbilancia e Ghiardello per poco non non trova la quinta rete; Moyano sfiora il gol, poi dopo uno scontro è costretto a uscire per alcuni minuti. Il copione non cambia: Engas alla ricerca del pareggio ma Sandrigo che sfruttando gli spazi va vicinissimo al doppio vantaggio: Verona però è decisivo su Ghiardello. A 58'' dalla sirena, Vercelli vicinissimo al pareggio con Maniero. Tataranni protesta: cartellino blù e speranze di pareggio ridotte al lumicino. Crudeli gioca il tutto per tutto togliendo Verona e ristabilendo la partita in pista: ma le ultime chances s'infrangono sul muro biancoazzurro: 4-3 e Vercelli costretto ad archiviare un'altra sconfitta. E soli tre punti in classifica cominciano a farsi pesanti,