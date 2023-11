Pagelle della Pro Vercelli (in casa del Legnago)

Sassi : Ordinaria amministrazione (svolta comunque senza sbavature) fino al gol del pareggio: si allunga sulla conclusione di Giani ma non può nulla su : 6

Iezzi : Gran movimento, buone giocate anche in fase d'impostazione: 6.5 (81’ Sarzi Puttini entra quando il match è incanalato sul pareggio 6)

Parodi: Partita solida in difesa dove concede poco, si fa vedere in due occasioni anche in fase offensiva: 6