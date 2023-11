Dossena e Iotti: «Pronti per il derby»

È stata una partita difficile, l'avevo previsto. Ma il mio giudizio sulla prestazione è molto, molto positivo»: esordisce così Andrea Dossena al termine della partita finita 1 a 1 contro il Legnago.

«I ragazzi – prosegue - hanno sempre cercato di fare gioco e di dominare. Mi è piaciuto come si è sviluppato il go, mi è piaciuta l'intensità dei miei, che hanno finito senza crampi e senza effettiva fatica. Un unico rammarico: non essere tornati a casa con i tre punti.»

E adesso la testa al derby.

«Ora stacchiamo la spina per un paio di giorni e poi la testa al derby, tra nove giorni. C'è tutto il tempo insomma per arrivare preparati a una gara particolarmente sentita dai nostri tifosi.»

La parola a Iotti, il migliore in campo.

«C'è rammarico per non aver vinto. Una volta subito il gol dell'1 a 1 però abbiamo reagito bene e nel secondo tempo li abbiamo messi sotto. Ripeto, c'è rammarico ma siamo anche consapevoli di aver disputato una grande partita.»

E lunedì c'è il derby.

«Magari – dice sorridendo – l'arrabbiatura per i due punti persi oggi ci farà bene nel derby contro il Nobvara, lunedì».