Fiaccolata per la Pace in via Veneto

Dall'Europa al Medio Oriente, seguendo la scia dei conflitti che insanguinano il mondo e creano spirali d'odio senza fine. La Cgil ha scelto una frase dell'ex premier israeliano Yitzhak Rabin, «Con chi posso fare la pace se non con il mio nemico» come filo conduttore della fiaccolata che, venerdì pomeriggio, ha portato un centinaio di persone in via Veneto per chiedere il cessate il fuoco e il rispetto delle norme a protezione della popolazione civile.

Cgil, Meic, Anpi, Arci, Comunità di Sant'Egidio, esponenti di Amnesty e di Emergency: riuniti sotto le bandiere arcobaleno per chiedere la fine delle ostilità, l'apertura di un canale diplomatico stabile, il rispetto degli accordi di Oslo, il diritto di ogni popolo ad avere un proprio stato.

Le canzoni per la pace dei cantautori hanno accompagnato la fiaccolata chiusa dagli interventi di condanna dell'attacco di Hamas e delle rappresaglie sui civili da parte degli organizzatori dell'incontro.