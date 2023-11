Fiaccolata per la Pace con Cgil e Associazioni vercellesi

Organizzata dalla Cgil e dalle Associazioni per la Pace di Vercelli, è in programma venerdì 3 novembre, a partire dalle 18 una Fiaccolata per la Pace, contro le guerre. Il presidio si tiene in via Vittorio Veneto.

Intorno alle 20, per iniziativa del Circolino dell'Isola, è inoltre in programma una cena con piatti israeliani e arabi, al corso di 20 euro. Parte del ricavato sarà devoluto a un'associazione che opera sul campo nella zona di guerra. Per la cena occorre la prenotazione al 335.5785889 o al 328.5465544.

In concomitanza con la fiaccolata sono temporaneamente vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli compresi quelli dei residenti tra le 17 e le 21 nella zona di via Veneto.