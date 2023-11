Alicesese/Orizzonti: successo e 3° posto. LG Trino: poker a Varallo

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI - BULE’ BELLINZAGO 2-0

L’Alicese/Orizzonti batte il coriaceo Bellinzago (trionfatore in Promozione nel torneo 2022-23) conquistando il 3^ posto in graduatoria. La squadra di Mellano vanta la miglior difesa del campionato (con il Volpiano/Pianese), peculiarità che si è vista durante i 90 minuti del march con i novaresi. Nel finale Mastrorillo ha effettuato interventi con estrema sicurezza. L’attacco ha visto la giornata positiva di Gonzalo Castineira, autore di una doppietta e di Diadoro, quest’ultimo bravo a procurarsi il rigore della sicurezza. Prossimo turno, in trasferta, con il fanalino di coda Cossato.

Alicese/Orizzonti: Mastrotillo, Soncin Ramundo (61’ Diadoro), Piccirilli Pelle Mane, Yon (dal 61’ Cavalla) Moussaif (dal 74’ Lofrano) Mancuso (dal 46’ Edalili) Clerici Castineira (dall’87’ Grosso). A disp: Malune, Garcia, Eusebione, Capodaglio. All. Mellano.

Marcatore: al 42’ e all’85’ Castineira (A/O)

PROMOZIONE

DUFOUR VARALLO – LG TRINO 1-4

Il Trino torna al successo sbancando il campo di Varallo. Partita nata e vissuta nel segno degli azzurri, in vantaggio dopo 14 minuti. Valsesiani che accorciano le distanze a metà 1^ tempo, ma devono poi segnare il passo di fronte alle iniziative di Micillo e Vergnasco. Prossimo turno in casa con l’Omegna e opportunità di riavvicinare la capolista Briga.

LG Trino: Cerruti, Boccalatte Buscaglia, Birolo (dal 70’ Petrocelli) Baggio Meo Defilippi, Passannante (dall’84’ Maino) Marteddu Micillo (dal 79’ Pasini) Brugnera (dal 63’ Bytyci) Vergnasco (dall’87’ Osenga). A disp: Civiero, Bertolone, Autiero, Agostini. All. Yon.

Marcatori: al 14’ Baggio (L), al 24’ Passanante (L), al 25’ Gila (D), al 59’ Micillo (L), all’85’ Vergnasco (L)

1^ CATEGORIA

LIVORNO/BIANZE’ – SERRAVALLESE 3-0

Risorge il Livorno/Bianzè che dopo 3 sconfitte di fila trova la forza per interrompere il periodo negativo. Sblocca il risultato Tornari su calcio di punizione, la reazione degli ospiti è flebile e nel finale vanno a segno Urena e Strenuo. Zona play-off nuovamente accessibile e prossimo turno con il Centro Giovani Calciatori ad Aosta.

Livorno/Bianzè: Appendino, Geminardi Farjaoui, Corinaldesi Rega Comotto, Tornati (dall’87’ Tagirta) Provera (dal 60’ Fumiento) Panipucci (dal 74’ Strenuo) Fai Urena (dall’85’ Sibino). A disp: Mhreti, Balocco, Cardinale, Parrinello, Fai. All. Bernabino.

Marcatori: al 42’ Tornari (L), all’80 Urena (L), al 94’ Strenuo (L)







ALTRI RISULTATI

SANTHIA’ – IVREA BANCHETTE 1-3

VIRTUS VERCELLI – BAIO LA SERRA 4-0

VIGLIANO – CIGLIANO 0-2