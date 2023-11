Mondo dello sport in lutto per Francesco Bassi, 20 anni: calcio e hockey erano la sue passioni

Mondo del calcio locale in lutto per la scomparsa di Francesco Bassi, 20enne che fino a poche settimane fa aveva indossato la maglia dell'Asd Crescentinese, squadra che milita in seconda categoria, che in queste ore lo ricorda con affetto e si unisce al profondo dolore della sua famiglia.

«Presidente, Direttivo, Tecnici/ Dirigenti e tutti gli atleti dell'ASD Crescentinese - si legge in una nota della società - si uniscono al profondo dolore della Famiglia Bassi per la tragica scomparsa di Francesco Bassi, giovane talento del nostro vivaio e giocatore della Prima Squadra. Ciao Francesco... grazie, grazie, grazie per tutti questi anni trascorsi con la maglia granata, un esempio per tutti i nostri giovani... Rimarrai per sempre nei nostri cuori».

Il giovane, era da solo a bordo dell'auto che, all'alba di mercoledì 1 novembre, è finita fuori strada, ribaltandosi in un campo lungo la sp2 a Lamporo. Inutili, purtroppo, i soccorsi: 118 e Vigili del Fuoco, intervenuti sulla scena dell'incidente, hanno estratto il giovane ormai privo di vita dalle lamiere della Volskwagen sulla quale viaggiava di ritorno dalla festa di Halloween a Santhià. Era diretto alla Cascina Fracassa di Livorno Ferraris dove viveva con il papà Paolo, la mamma Margherita Argentero e la sorella Caterina.

Il giovane era conosciuto anche a Vercelli, dove aveva studiato al liceo Scientifico: tra i primi a esprimere la propria vicinanza alla famiglia Bassi e alla sua squadra, dirigenti e staff del Gsd Canadà. A ricordare il giovane, tifoso dell'Hockey Vercelli, anche una nota del vice presidente della società Alvise Racioppi: «Sono distrutto e affranto per la prematura scomparsa di Francesco Bassi, sostenitore facente parte della famiglia dell’Hockey Vercelli. Le mie condoglianze e della società vanno alla famiglia e vicinanza a tutti i nostri ragazzi della curva. E' un giornata triste, non vorrei aggiungere altre parole. Tutta la società si chiude in un silenzio rispettoso». In segno di lutto, i tifosi della società, riuniti nella «Curva Nord Paolo Torazzo» hanno annullato l'eventa "Panissa and red wine" con proiezione di Hockey Vercelli - Amatori Lodi all'esterno del Pregnolato che, questa sera alle 19, doveva far sentire la vicinanza degli ultrà alla squadra, che ancora deve giocare a porte chiuse. «Ciao Duca», è il saluto degli amici della curva.

Bassi, dopo il diploma, aveva da poco iniziato a studiare da fisioterapista in Svizzera e, per motivi di studio, aveva dovuto lasciare l'attività agonistica, pur continuando a seguire i suoi compagni quando i nuovi impegni di studio glielo consentivano.