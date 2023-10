Mezza Maratona, 5000 dei Viali e “Il mio Fido mi sfida": domenica nel segno dello sport

Una competizione in crescita, che vuole trovare continuità per affermarsi tra le classiche del settore. Torna domenica la mezza maratona “Città di Vercelli e 5000 dei viali”, organizzata da ASD Atletica Vercelli 78 in collaborazione con il Comune di Vercelli. Nella medesima mattinata, su iniziativa dell'Unione Ciechi, tradizionale appuntamento con "Il mio Fido mi sfida", passeggiata non competitiva in cui umani e quattro zampe percorrono la cerchia dei viali per ricordare l'importanza del cane guida.

«Il percorso è apprezzato – dice l’assessore allo Sport Mimmo Sabatino - e tagliare il traguardo nel cuore della città consente di far conoscere le nostre bellezze ma anche di promuovere bar, ristoranti ed esercizi commerciali».

Piero Volpiano, presidente di Atletica 78, spiega le caratteristiche dei due percorsi e le modalità per iscriversi. La mezza maratona e il percorso di 5 Km dei viali sono percorsi inseriti nel calendario della Fidal e certificati «ci stiamo impegnando di anno in anno per ottimizzare l’organizzazione dell'evento che già nelle passate edizioni ha riscosso un ampio successo», spiega. Dal canto suo Laura Musazzo, delegato Coni, aggiunge: «iniziative di questo genere hanno bisogno del lavoro di squadra, di una grande collaborazione tra enti e realtà del territorio, e questo evento ne è esempio».

Nel team della Mezza Maratona entra anche King, negozio di articoli sportivi che realizzerà il pacco gara per gli sportivi: «ci teniamo a essere presenti alle iniziative del territorio – spiega Gessika Baggio vice store manager di King Vercelli – è un modo per farci conoscere e collaborar».

Partenza e arrivo a Vercelli in Corso Libertà angolo Via Cavour.

La partenza della Mezza Maratona è fissata per 9.30 in corso Libertà angolo via Cavour, dove è previsto anche l'arrivo, mentre la partenza della 5km è alle ore 9.45. Per le iscrizioni alle gare competitive della Mezza maratona e di 5 km dei viali: per i tesserati runcard: sigma.piemonte@fidal.it per tesserati società Fidal: iscrizioni tramite la propria società.

L’evento correlato “Il mio fido mi sfida” organizzato dall’Unione Ciechi prevede una passeggiata in compagnia del proprio cane, che avrà una pettorina personalizzata «è un modo per coinvolgere gli amanti dei cani – spiega Claudio Costa, presidente dell’Unione Ciechi –: cerchiamo di sensibilizzare all’adozione nei canili e di rendere omaggio alla giornata del cane guida. La partecipazione è a offerta libera e i proventi verranno donati all’Unione Ciechi di Vercelli». La partenza, in questo caso, avverrà dopo quella di Mezza Maratona e 5000 dei Viali: per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, in caso di animali poco socievoli con gli altri pelosi anche della museruola.