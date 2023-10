Il mistero delle coppe abbandonate (e "girovaghe")

Cosa ci facevano sei coppe abbandonate intorno a un albero nel parcheggio di piazza Mazzini? E come sono arrivate, dopo qualche giorno, sul ciglio di un marciapiede tra via Aravecchia e piazza Cesare Battisti dove sono state sistemate in bella mostra, quasi esposte?

Nel campionario dei materiali che le persone lasciano in giro nelle vie città, i trofei - riferiti a concorsi di danza organizzati negli anni '80 e '90 - ancora non si erano visti. Incuriosisce però, il fatto che siano comparsi in luoghi così visibili.

La foto a corredo dell'articolo è stata scattata lunedì in piazza Mazzini; martedì mattina le coppe erano ancora nel medesimo posto, ma poi sono state fotografate da La Stampa all'incrocio tra via Aravecchia e piazza Cesare Battisti dove però mercoledì mattina, erano già sparite. Chissà se ricomparianno altrove?