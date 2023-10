Lavori pubblici: dal PalaPiacco a piazza Alciati a via San Bernardo, la città che cambia - FOTO

Settimana di cantieri che aprono, di strade che chiudono e di altre che si trasformano. Vercelli entra nella fase "calda" dei lavori che - grazie al Pnrr o ad altri bandi vinti in precendenza - stanno trasformando il centro e, parzialmente, anche alcune zona della periferia.

Mentre i lavori nel cantiere di rifacimento di piazza Roma stanno procedendo anche più velocemente delle aspettative, da circa una settimana anche via San Paolo è stata chiusa al traffico per il rifacimento dei sottoservizi. Il transito nella stradina di collegamento tra piazza del Municipio e corso Libertà è consentito per i pedoni, mentre gli automezzi devono seguire la direttrice via San Cristoforo via Cagna, anche nei giorni di mercato (che non interessa più la zona visto che i banchetti sono stati spostati per consentire l'esecuzione degli interventi).

A pochi metri da via San Paolo, intanto, è stata allestita l'area di cantiere in piazzetta Alciati che verrà radicalmente trasformata. Grazie ai fondi ottenuti tramite il Piano nazionale per la Qualità dell'Abitare, è prevista la ristrutturazione degli alloggi di edilizia pubblica, degli uffici e degli spazi delle proprietà comunali che si affacciano sulla piazza. La piazzetta stessa verrà riqualificata e pedonalizzata dando più spazio al verde.

Nell'area del centro storico, intanto, si è chiuso in questi giorni l'intervento che, dopo aver riqualificato le pavimentazioni dell'intera via Laviny, ha portato alla pedonalizzazione di via San Bernardo, la stradina che costeggia l'omonima chiesa collegando via Laviny a via Galileo Ferraris e alla piazzetta di San Marco. Ingresso e uscita dei fedeli dalla chiesa saranno resi più sicuri anche dall'area di "sagrato" creata in via Laviny davanti al portale principale dell'antico luogo di culto e delimitata dai dissuasori.

Lasciando il centro per la periferia della città, sono stati consegnati nella giornata di lunedì i lavori del lotto di opere destinate all'efficientamento energetico del PalaPiacco di via Donizetti: un pacchetto di interventi da circa 700mila euro che verranno realizzati entro metà aprile 2024. «In questi giorni - spiega il vice sindaco Massimo Simion - vengono realizzate le prime installazioni di cantiere in attesa dell'approvazione, da parte dell'Asl, del piano di bonifica dell'amianto del sottotetto. Le attività del cantiere verranno svolte nel rispetto degli orari di allenamento e del calendario di incontri comunicato dalle società». In settimana, invece, è in programma l'incontro con i responsabili delle società sportive per affrontare il tema del rifacimento delle tribune, già finanziate e che dovrebbero essere sostituite entro i primi mesi del prossimo anno.

Ponteggi allestiti, inoltre, anche in via Galileo Ferraris, per i lavori di realizzazione della nuova Biblioteca civica e universitaria che andrà a occupare la Manica delle Donne dell'Antico Ospedale. Tra stop-and-go, ritrovamenti archeologici e varianti di progetto, i tempi per la realizzazione della Torre libraria, dei nuovi uffici e delle sale di lettura si sono parecchio dilatati. Chissà che questa sia la volta buona.