Viale Garibaldi, via l'asfalto dalla zona di piazza Roma

Iniziano i lavori di riqualificazione di viale Garibaldi. O, più correttamente, domani, giovedì 12 ottobre ci sarà l'avvio della fase di rimozione dell'asfalto, in prossimità di piazza Roma, zona già di cantiere per il rifacimento dell'area centrale, che segneranno il simbolico start al piano Kipar. In città tornerà proprio il paesaggista che ha curato la redazione del progetto e la trasformazione dell'allea in un asse pedonale.

Gli interventi, presentati a luglio durante un incontro al Teatro Civico e prima ancora nel corso di una commissione Ambiente allargata a tutto il Consiglio comunale, prevedono la progressiva sostituzione degli olmi siberiani, la creazione di nuove aree verdi e la trasformazione del viale in un garden boulevad tra siepi, panchine, spazi di socializzazione e una fontana.

L'intervento, che procederà per lotti, prevede anche la creazione di una nuova pista ciclabile esterna al viale, che andrà a sostituire l'area parcheggi nella carreggiata in direazione piazza Roma piazza Paietta.