Dossena: «Gara non facile quella di domani»

«La partita con il Vicenza, da un punto di vista mentale era facile da poreparare. Quella di domani no, per niente, ma io spero nella voglia di vincere dei ragazzi» dice mister Dossena alla vigilia della trasferta contro la Giana Erminio.

«Il post partita della partita contro il Vicenza non è stato facile, un po' per le scorie che ti lasciano gare come queste e un po' perché non è facile resettare tutto. Quando si perde è giusto far tesoro degli errori commessi e non bisogna abbattersi, quando si vince non bisogna rilassarsi. Domani ci sarannoi in palio tre punti, proprio come lunedì col Vicenza.»

Sulla Giana Erminio: «Ha una precisa idea di calcio grazie al suo allenatore, e come squadra neo promossa hanno uno zoccolo duro che può fare la differenza.»

La speranza – tanto per la classifica quanto per un discorso di continuità - è quella di portare a casa una vittoria e quindi il terzo risultato utile consecutivo: la Pro Vercelli, quest'anno, è ferma a 2.