A Varallo un ufficio decentrato per rilasciare i passaporti a chi risiede in Valsesia

Da martedì 17 ottobre sarà operativo un nuovo sportello per i passaporti al Distaccamento Polizia Stradale di Varallo Sesia: nelle giornate del martedì e del giovedì i cittadini dei comuni della Valsesia potranno recarsi previo appuntamento dalle 9.30 alle 12.30 per inoltrare la richiesta di passaporto. Nella stessa sede e negli stessi orari, dopo comunicazione telefonica da parte dell’Ufficio Passaporti, sarà inoltre possibile ritirare il passaporto una volta stampato.

Al fine di consentire ai cittadini valsesiani di prenotarsi, è stata creata una apposita Agenda online dedicata a Varallo, e l’Ufficio Passaporti della Questura, il cui personale curerà anche il nuovo sportello, ha provveduto a spostare i primi prenotati, avvisandoli del cambio di sede in senso a loro favorevole.

Il servizio riservata soltanto agli abitanti della Valsesia, nell’ottica di un utile decentramento dell’attività amministrativa: i numerosi cittadini di Vercelli e dei rimanenti comuni della provincia, che non potranno prenotarsi a Varallo, trarranno anch’essi giovamento dall’iniziativa, che rappresenta una storica svolta per la comunità valsesiana: i circa 50 posti (per adesso 25 il martedì e 25 il giovedì) lasciati liberi dallo spostamento delle pratiche a Varallo porteranno giovamento anche all’Agenda di Vercelli, per cui anche chi ha già fatto una prenotazione più lontana nel tempo potrà, consultandola, trovare posto anche fin dalle prossime settimane.

Una volta rodato il meccanismo, si accorceranno quindi notevolmente i tempi sia per le prenotazioni relative all’Ufficio Passaporti della Questura di Vercelli, sia per chi – già prenotato – sarà spostato a Varallo o si prenoterà successivamente per quella sede.

I Comuni interessati dall’iniziativa sono: Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Valduggia, Vocca e ovviamente Varallo, per un bacino di utenza di circa 35000 abitanti, per i quali sono attualmente pendenti 815 prenotazioni su un totale di circa 3500.

La creazione del nuovo sportello garantirà per i cittadini della Valsesia una notevole contrazione in termini di tempo e di costi, considerato che la distanza dagli stessi a Varallo è di gran lunga inferiore rispetto a quella che li collega al capoluogo di provincia, anche in considerazione della viabilità, che diventa ancora più difficoltosa nei mesi invernali: basti citare ad esempio il comune di Scopa, che dista 16 chilometri da Varallo e ben 86 da Vercelli, o Valduggia, a 59 chilometri dal capoluogo e a soli 17 da Varallo.

E’ quanto avrebbe dovuto essere illustrato oggi ai 27 sindaci dei comuni interessati dal Questore Giuseppe Mariani nel corso di un incontro convocato in Comune di Varallo alla presenza del Prefetto di Vercelli, Lucio Parente, del presidente della Provincia Davide Gilardino e del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta dottoressa Giuseppina Minucci, oltre ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. L'incontro è stato rinviato a causa di una concomitante, delicata vertenza che ha richiesto la presenza di Prefetto e Questore nel capoluogo. L’iniziativa era nata nel corso di una conversazione tra il Questore ed il vice sindaco di Varallo Eraldo Botta, che aveva rappresentato le difficoltà da parte degli abitanti della ridente Valsesia nel recarsi fino a Vercelli per fare il passaporto, è stata immediatamente recepita dalla Questura, ed è andata in porto grazie al fondamentale contributo offerto dalla Polizia Stradale, nelle persone della dirigente compartimentale e del dirigente della Sezione di Vercelli, Cinzia Principio: attraverso idonei sopralluoghi congiunti Questura-Polizia Stradale è stata individuata la soluzione logistica per ospitare lo sportello al Distaccamento di Varallo.

Il nuovo sportello passaporti si inquadra nel concetto di “polizia di prossimità”, in un’ottica di vicinanza e “servizio al cittadino”, argomenti che sottolineano la grande sensibilità della Polizia di Stato per gli abitanti dei comuni più lontani e siti in zone montane: in tale contesto, l’iniziativa costituisce una qualificata ulteriore presenza ai presidi sul territorio valsesiano, aggiungendosi al già prezioso operato prestato nella zona dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco con i loro comandi ed uffici e, naturalmente al Distaccamento Polizia Stradale di Varallo.