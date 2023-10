Le pagelle della Pro Vercelli (in casa contro il Vicenza)

SASSI: 7,5

Parate, uscite, giocate coi piedi: tutto perfetto.

IEZZI: 6,5

Dossena lo mette sulle tracce dell'ex Foggia, Costa, un esterno sinistro di qualità e corsa. Fatica un po' nella prima mezzora ma poi prende le misure.

PARODI: 6,5

Ottima e attenta prestazione.

CAMIGLIANO: 7

Il punto di forza della difesa è lui.

RODIO: 6,5

E' tornato sui livelli della prime partite. Bene in fase difensiva e tante sgroppate nella catena di sinistra.

IOTTI: 6,5

Ha corso come un ossesso. Lo spirito giusto di chi ijndossa la casacca della Pro.

SANTORO: 6,5

Si sacrifica in interdizione e si conferma come uno degli acquisti più azzeccati.

SPAVONE: 6,5

E' una mezzapunta, ma gioca a tutto campo con determinazione. Ottimo tocco di palla.

MUSTACCHIO: 6,5

Devastante nei primi 45 di gioco.

NEPI: 7

E sono tre gol su sette partite. Un gol di rara bellezza, siglato con freddezza.

MAGGIO: 6,5

Un solo errore: quando entra in area e invece di servire Rodio tenta un'improbabile penetrazione. Ma dimostra ancora una volta di avere classe e personalità. Al momento è l'attaccante più pericoloso della squadra di Dossena.

PETRELLA: 6,5

Per marcarlo devono strattonarlo e sgambettarlo.



COMI: 6,5

Con tutto l'ardore che lo contraddistingue nei (pochi minuti) giocati. La Pro, si sa, ha bisogno dei suoi gol e del suo carisma.

RUTIGLIANO: 6,5

Giocatore di alta classe. Il tecnico gli dà fiduci e lui non lo delude.

DOSSENA: 8

Mette in campo la miglior formazione, giusti anche i cambi. Ma soprattutto ha dimostrato di essere (e non solo da oggi) una scelta quanto mai azzeccata di Alex Casella.

Contro un Vicenza stellare lui ha vinto mandando in campo anche i giovanissimi come Spavone e Rutigliano, scusate se è poco.

E poi. L'aveva detto, lui, 24 ore prima della partita... «Ho sensazioni positive».

E comunque: 7 partite e settimo posto. Nessun commento su questo: il cammino è ancora lungo.