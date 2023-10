Malore fatale per un cercatore di funghi

Non si ferma la scia dei lutti tra i cercatori di funghi. Venerdì, in Valsesia, un 60enne di Cardano al Campo (Varese), Ivano Miotello, ha perso la vita: a stroncarlo un malore che lo ha colpito nella zona tra Fervento e Boccioleto, località della val Sermenza. Insieme a un amico stava percorrendo alcuni sentieri noti agli escursionisti e ai cercatori di funghi: all'improvviso si è accasciato al suolo e sono stati purtroppo inutili i tentativi di soccorso prestati dai Carabinieri, dalla Finanza di Alagna e dal Soccorso Alpino, giunti in zona dopo la richiesta di aiuto dell'amico dell'uomo. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del pensionato: la salma è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Varallo. Solo un settima fa, a Rimasco, un sessantenne di Borgosesia aveva perso la vita, mentre cercava funghi, precipitando per una cinquantina di metri da un roccione e altri due incidenti mortali si erano verificati all'inizio di settembre, quando la stagione dei funghi era entrata nel vivo.