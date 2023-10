Un mini Piantale alla scuola materna

BIANZE’ – “Abbiamo voluto creare un piccolo Piantale nel giardino della scuola materna, di modo che i nostri bambini possano finalmente avere un bel prato su cui giocare in sicurezza”: è soddisfatto il sindaco Carlo Bailo, nel vedere il risultato dell’intervento di sistemazione dell'area esterna dell’asilo, che ha visto la realizzazione dell'impianto di irrigazione e la posa delle zolle di prato su sui poi verranno posizionati i giochi.

“Tutto è nato da una richiesta che una mamma ci ha fatto, chiedendoci di apportare qualche modifica al cortile dove i bimbi giocano ogni giorno – spiega il primo cittadino – e così siamo intervenuti per abbellire l’area, rendendola più simile possibile al nostro Piantale, il parco giochi del paese”. Si è trattato di un lavoro delicato: sono stati effettuati degli scavi per portar via la terra in eccesso e poi poter rizzollare, dopodichè è stato posizionato l’impianto di irrigazione a scomparsa composto da 9 irrigatori. Dopodichè hanno coperto circa 310 metri quadri con il prato verde, creandogli intorno un percorso di ghiaia, di modo da poter avere un accesso di “emergenza” per i mezzi dei giardinieri, in caso di manutenzione, per non rovinare il manto erboso.

“Avremmo tanto voluto che tutto fosse concluso per l’inizio della scuola, ma a fine agosto purtroppo le temperature notturne erano troppo alte per poter posare il prato, mancava la rugiada naturale che avrebbe aiutato a non rovinare l’erba”, spiega il sindaco. Per poi concludere: “Ora però i lavori sono conclusi, qualche giorno che il prato si assesti e poi i giochi amovibili verranno posizionati, accanto a quelli già presenti perché fissi nel terreno. Dopodichè daremo il via libera ai bambini a giocare”