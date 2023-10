Pro Vercelli-Juve NG, sconfitta annunciata (1 a5)

Pro Vercelli-Juventus 1-5

Marcatori: Gheza (PVc) all'8'; Ntenda (JNG) al 17'; Mancini (JNG) al 43'; Nonge al 47'; Mancini (JNG) su rigore al 53'; Mancini (JNG) al 66'.

Primo tempo

Si parte. Errore in disimpegno di Rizzo, palla alla Juve Next Gene, rovesciata spettacolare di Mancini.

Cross di Contaldo, testa di Pesce, fuori di poco.

Pro con un inedito 3-5-2.

Pesce e Comi davanti, Niang e Ghezza esterni, Contaldo, Rutigliano, Spavone a centrocampo, difesa a tre con Seck, Fiumanò e Carosso.

Rizzo si riscatta con un paio di parate.

8': eurogol di Filippo Ghezza che dalla distanza trafigge il portiere della Juve, Scaglia, con un tiro potente e preciso, alla ainistra del portiere.

Angolo, testa di Carosso, fuori di poco.

17': Ntenda supera Niang, entra in area, e da posizione defilata (quasi impossibile) trafigge Rizzo con un tiro teso e a rientrare. 1 a 1.

Due gol molto belli.

Carosso lancia Spavone che crolla in area, per l'arbitro va bene così.

Errore in disimpegno di Gheza, la difesa si salva in corner.

23': con Carosso della Pro a terra in piena area di rigore, la Juve Next Gen raddoppia: Mancini raccoglie di testa e mette dentro: 2 a 1 per i bianconeri (ma con la difesa della Pro ferma, convinta che l'arbitro fischasse un fallo su Carosso).

Fine primo tempo.

Secondo tempo.

Juve subito in gol con Nonge, che batte Rizzo dopo una penetrazione e un contrasto: 1 a 3. Al 46'.

Seck atterra un avversario, rigore: Mancini batte Rizzo con una bordata centrale. 1 a 4.Minuto 53.

La Juve dilaga, peccato, perché la Pro della prima mezzora aveva tenuto testa alla squadra allenata da Brambilla.

Erroraccio di Gheza che praticamente serve una palla d'oro a Mancini: 1 a 5.

66' : Dossena cambia identità alla squadra: fuori Rutigliano, Pesce, Seck, dentro Iezzi, Petrella, Mustacchio.

79': rigore grande come una casa su Comi, ma l'arbitro non vede, non sente ragioni e soprattutto non fischia.

Dentro Sibilio poer Gheza. Minuto 84'.

Pro pericolosa con un colpo di testa di Fiumanò.

90', l'arbitro manda tutti a casa a cenare.

Una Pro Vercelli sperimentale, insomma, troppo debole contro una Juve NG piena di giocatori di prospettiva.

Si sono salvati in pochi: Carosso, Fiumanò, a tratti Contaldo. Poi Rutigliano, che ha personalità a tecnica...

Comi, purtroppo, non è ancora al meglio.

PRO VERCELLI: Rizzo; Niang, Seck (Iezzi dal 657'), Fiumanò, Carosso; Spavone, Rutigliano (Mustacchio dal 67'), Contaldo; Pesce (Petrella dal 67'), Comi, Gheza (Sibilio all'84'). A disp. Sassi, Valentini, Parodi, Rodio, Mustacchio, Emmanuello, Iotti, Forte, Iezzi, Santoro, Nepi, Petrella, Sibilio. All. Dossena.

JUVENTUS NEXT GEN: Scaglia; Valdesi, Citi, Stivanello; Perotti, Nonge, Maressa, Hasa, Ntenda; Mbangula, Mancini. A disp. Daffara, Savona, Muharemovic, Cerri, Comencia, Guerra, Damiani, Doratiotto, Salifou, Turicchia, Turco, Anghilè, Bassino. All. Brambilla.

Arbitro, Toma Mbei di Cuneo