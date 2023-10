Il colonnello Caminada e il luogotenente Zara cavalieri della Repubblica

Il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Emanuele Caminada e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Germano, luogotenente Pierluigi Zara diventano Cavalieri della Repubblica. La consegna delle onorificenze è avvenuta mercoledì mattina, per mano del Prefetto di Vercelli Lucio Parente. Di seguito le motivazioni.

Emanuele Caminada, originario di Pisa, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, nel 1990 si è arruolato come Ufficiale dei Carabinieri. Nel corso della sua carriera è stato Comandante della Compagnia Motorizzata del Battaglione Piemonte, del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze e delle compagnie territoriali di Figline Valdarno, Sciacca e Novara, è stato altresì Comandante del Nucleo Radiomobile di Torino e del Gruppo Aosta. Particolarmente significativa, anche perché coincidente con la crisi pandemica, è stata l’esperienza quale Capo Ufficio Logistico della Legione Carabinieri Lombardia. Nel corso della sua carriera è stato insignito di diverse onorificenze, tra le quali spicca la Medaglia Mauriziana. Per le lesioni riportate in servizio a seguito di un conflitto a fuoco è stato insignito del distintivo d’onore. Dal mese di settembre 2021 riveste l’incarico di Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Vercelli.

Pierluigi Zara arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel settembre del 1989 e dal 1994 al 2009 è stato Comandante della Stazione dei Carabinieri di Desana mentre, attualmente ricopre l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di San Germano V.se. Nel febbraio del 2018 è stato insignito della medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera. Nel corso della sua carriera ha ricevuto due Encomi Semplici dal Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta. Il primo encomio per coraggiosa determinazione e generoso altruismo quando, in occasione di una sagra paesana interessata da una violenta esplosione di bombola GPL traeva in salvo una anziana donna gravemente ustionata (San Germano Vercellese 26 giugno 2010); il secondo, per aver contribuito ad una incessante attività d’indagine che consentiva in breve tempo di trarre in arresto l’autore di una rapina a mano armata in danno ad un Istituto di Credito e recuperare la refurtiva (Province di Vercelli e Novara, giugno 2019).

Al termine, il Prefetto ha ringraziato il colonnello Caminada e il luogotenente Zara per la preziosa attività svolta al servizio della comunità vercellese con elevata professionalità e alto senso del dovere. Nella circostanza ha sottolineato come la concessione delle distinzioni onorifiche da parte del Capo dello Stato rappresentino un significativo riconoscimento dell’impegno profuso quotidianamente da Caminada e Zara a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica dagli stessi assicurata anche a rischio della propria vita.