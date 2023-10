Biblioteca di Cigliano con la gatta Luna e alcuni racconti

Venerdì, 20 ottobre, presso il Centro di Incontro della Biblioteca di Cigliano, appuntamento con Rosella Vacchino e i suoi libri. Modera la serata Patrizia Becchio.

Autobiografia felina.

La gatta Luna - protagonista e narratrice - racconta dal proprio punto di vista i fatti, gli incontri, i cambiamenti, le emozioni che hanno scandito la sua lunga vita. Lo speciale rapporto che si crea con la donna che l'ha trovata tremante nel cortile rappresenta una costante imprescindibile, ma altri personaggi - umani e animali - si affacciano via via nel dipanarsi della storia, con ruoli di comprimari o di semplici comparse, tutti però significativi per le esperienze della protagonista. Il libro sfata il mito secondo cui i gatti si affezionano non alle persone ma alla casa: Luna dimostra, con il suo racconto, che i felini sanno diversificare il modo di relazionarsi a seconda delle persone, sono capaci di grande affetto ma anche di gesti vendicativi, e ugualmente amano o detestano i contesti abitativi secondo i propri criteri individuali.

Un giorno all'improvviso. Incontri ravvicinati in luoghi inaspettati

l fil rouge che accomuna i racconti è l'occasione, del tutto fortuita, di un incontro in luoghi assai inusuali. Da questo spunto iniziale si sviluppano storie a volte divertenti, a volte nostalgiche o drammatiche, spesso con un finale a sorpresa. Per qualcuno, l'incontro prelude ad un cambiamento anche drastico nella propria vita. Con uno stile scorrevole, attento e curato, l'autrice accompagna il lettore attraverso percorsi e scenari sempre diversi.