Trimestre anti inflazione: supermercati, negozi e farmacie che hanno aderito nel vercellese - CONSULTA L'ELENCO

Ha preso il via oggi il "trimestre anti-inflazione", l'iniziativa voluta dal governo che si concluderà il 31 dicembre 2023.

L'obiettivo è quello di contenere l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", nonché dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona. L'iniziativa è stata promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con le associazioni di categoria del mondo del largo consumo, della distribuzione moderna, del commercio tradizionale, dell'industria alimentare e non, dell'artigianato, delle cooperative e del mondo dell'agricoltura.

I prodotti 'scontati 'sono circa 300, tra cui pasta, pane, carne, pesce, frutta, verdura, latte, detersivi e prodotti per la cura della persona. I prezzi avranno riduzioni fino al 10%, e saranno applicati sia nei supermercati che nei negozi di vicinato. CLICCA QUI per l'elenco di chi ha aderito nel vercellese pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.