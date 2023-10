Pro Vercelli-Fiorenzuola 4-1 (Primo tempo da incorniciare)

Pro Vercelli – Fiorenzuola 4-1

Marcatori: Nepi (Pvc) al 28'. Maggio (31') al 31'. Condell0 (Pvc) al 34'. Maggio (Pvc) al 44'. Alberti (F) al 72'

Dopo aver perso contro una squadra che potrebbe giocare in B (l'Atalanta di Modesto), una Pro Vercelli, nonostante le assenze, domica domina e va in goil con una facilità impressionante contro il Fiorenzuola ce gioco che non è una squadra materasso: lo scorso turno ha infatti battuto per 2 reti a 1 il Trento. Bene così, quindi. Tre punti pesanti per una squadra cha ha una sua precisa identità di gioco. Bocca chiusa quelli che avevano criticato Dossena e la società. Guai, comunque, ad esaltarsi. Nel girone ci sono squadre (Atalanta e Vicenza, ma non solo) che hanno un potenziale nettamente superiore.

PRIMO TEMPO

Pro Vercelli attiva nella catena di sinistra con Emmanuello e Maggio particolarmente attivi.

I due terzini del Fiorenzuola, Gentile a sinistra e Silvestro a destra, l'anno passato erano nella Pro allenata da Paci; Gentile si infortunò, Silvestro fu ceduto nel mercato di riparazione.

Primo quarto d'ora. Supremazia della Pro, nessun pericolo, però, per il portiere ospite, Guadagno.

Due tiri dal limite del Fiorenzuola, con palla deviata sul fondo. Ospiti più intraprendenti, adesso.

Maggio entra in area e porge a Iotti, palla a Condello che mette in mezzo e Nepi anticipa tutti, Pro in vantaggio.

Tre minuti e la Pro raddoppia.

Maggio dal limite chiede e ottine la triangolazione con Nepi; poi, davanti a Guadagno, non perdona: Pro Vercxelli 2 Fiorenzuola 0.

Altri tre minuti... e arriva il terzo gol.

Maggio conquista palla, avanza e porge a Condello che batte Guadagno (che non trattiene il tiro). Pro Vercelli 3 Fiorenzuola 0 al 34'

Maggio fa poker. Errore in disimpegno della difesa ospite, prende palla e con un tocca delizioso mette alla spalle di Guadagno. 4 a 0. Mai visti 4 gol in un tempo.

Ammoniuto Parodi, mancano 4' al termine.

SECONDO TEMPO

Dentro Carosso, esce Camigliano (al 57').

Il Fiorenzulola cerca di tessere trame a centrocampo, ma la Pro Vercelli controlla senza affanno.

Due cambi nella Pro: dentro Niang e Contaldo, escono Emmanuello e Maggio, applòauditissimo. Al 68'.

Lanciuo lungo per Alberti che, tra un difensore e Sassi, stoppa e segna il gol dell'1 a 4. Minuto 72.

Errore in disimpegno della difesa ospite, Maggio s'impossessa della sfera e beffa Guadagno con un tocco di classe. 4 a 0, doppietta di Maggio.

Pro Vercelli un po' troppo appagata...

Dentro Comi e Gheza, escono Nepi e Condello a 5 dal termine.

4 di recupero.

E' finita.

FORMAZIONI

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi, Iezzi, Parodi, Camigliano (Carosso al 58'), Rodio; Iotti, Santoro, Emmanuello (Contaldo al 68'); Condello (Gheza dall'85'), Nepi (Comi dall'85'), Maggio (Niang al 68'). A disposizione:Rizzo, Valentini, Carosso, Sarzi Puttini, Mustacchio, Comi, Gheza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Forte, Rutigliano, Ninag, Pesce, Petrella. All. Dossena

FIORENZUOLA (4-2-3-1): Guadagno, Silvestro (Oddi al 46'), Nava, Bondioli, Gentile; Musatti (Anelli all'81'), Di Quinzio (Beretta al 57'); Gonzi, Stronati (Nelli al 57'), Morello (Seck al 70'); Alberti. A disposizione: Sorzi, Grisendi, Potop, Nelli, Omoregbe, Seck, Oneto, Coghetto, Ceravolo, Sussi, Oddi, Di Gesù, Beretta, Anelli. All. Bonatti

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste

Ammoniti: Parodi, Contaldo della Pro Vercelli. Gentile del Fiorenzuola.