Pagelle della Pro Vercelli (in casa col Fiorenzuola)

SASSI: 6,5

In realtà fa lo spettatore. La pagnota se la guadagna con la sicurezza che dà ai compagni di reparto e con le giocate coi piedi.

IEZZI: 6,5

Normale amministrazione. Con il solito piglio.

PARODI: 6,5

In crescita. Sicuro.

CAMIGLIANO: 6,5

Sempre attento (gran bell'acquisto).

RODIO: 6,5

Bene (soprattutto nella ripresa.)

IOTTI: 7

Non sbaglia nulla. Gran passaggio a Condello, nell'occasione del primo gol siglato da Nepi.

SANTORO: 7,5

Di play davanti alla difesa possiamo ricordare Vives e anche Sangiorgi (con la Pro allenata da Grieco). Ora ne abbiamo un altro. Ha personalità, tecnica. Gran partita (come per Camigliano: gran bellacquisto, sebbene in prestito).

EMMANUELLO: 6,5

Dopo pochi secondi, subito un suo cross dalla sinistra. E' il segnale che oggi c'è. Come c'era stato nella prime due. Buona partita, insomma.

CONDELLO: 7

Vivace, intraprendente. Ha bisogno di fare esperienza e magari di potenziare i muscoli in palestra, ma ha doti e fa ben sperare per il futuro (suo e della squadra).

NEPI: 7

La giornata del riscatto, dopo troppe critiche. Un gol e un assist. Con grinta.

MAGGIO: 7,5

L'anno passato 34 partite e 5 gol. Quest'anno siamo già a 3 centri in 6 partite. Forse la “cura Dossena” funziona. E comunque: un attaccante coi fiocchi e controfiocchi. Per tecnica, dribbling e per il carattere, anche. Perché non molla mai.

CAROSSO: 6,5

Era giusto proporlo, può venire molto utile e come centrale e come esterno basso di sinistra.

CONTALDO: 6,5

NIANG: 6

COMI: n.g.

GHEZA: n.g.

DOSSENA: 7

Sceglie di dare fiducia ad Emmanuello, un po' in crisi nelle ultime due partite, e viene ripagato, E davanti i tre attaccanti giovani lo ripagano. Ma soprattutto si è vista una gran bella fluidità di gioco, con la Pro Vercelli padrona del campo.

Il verdetto della gara contro il Fiorenzuola dice questo: non siamo una squadra che può ambire alla parte alta della classifica (riservata alle super potenze, come Atalanta U23 e icenza e non solo), ma possiamo disputare un campinato dignitoso ed entrare nei play off.

Da non dimenticare che oggi mancava quasi mezza squadra (perchè Haodi, Louati, Petrella, Mustacchio e Comi possono figurare nell'11 tipo, no?