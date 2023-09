Alicese/Orizzonti, non ci siamo. LG Trino al secondo posto. Livorno-Bianzè: che rimonta

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI – SETTIMO 0-1

Non va. Niente da fare per l’Alicese/Orizzonti che cede, tra le mura amiche, al Settimo. I torinesi sono ancora a quota zero, frutto di due sconfitte consecutive. I padroni di casa dopo un buon inizio hanno faticato, peccato per l’occasione non sfruttata di Moussaif. Alla fine vince Settimo merito di due interventi decisivi del portiere Fasan. Prossimo turno ad Alice Castello con il Borgomanero (2^ in classifica).

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Pelle Schettino, Ramundo (dall’80’ Garcia) Eusebione (dall’80’ Cavalla) Capodaglio (dal 68’ Soncin), Diadoro (dal 61’ Yon) Moussaif Lofrano (dal 61’ Grosso) Clerici Castineira. A disp: Malune, Sanna, Angeli, Piccirilli. All. Mellano.

Marcatori: al 50 Niang (S)

PROMOZIONE

TRINO – ARONA 2-0

Secondo successo casalingo del Trino che mette k.o. l’Arona. Una vittoria che pone la squadra di Ugo Yon al secondo posto dietro al neo retrocesso Baveno. Il risultato viene sbloccato da un rigore di Micillo per fallo di mano di un difensore su traversone di Brugnera. Il vantaggio galvanizza i biancoazzurri che raddoppiano in chiusura di frazione con Brugnera. Prossimo turno in trasferta con il Casale.

LG Trino: Cerruti, Buscaglia Bytyci (dall’83’ Baggio), Boccalatte Marteddu Birolo, Passannante (dal 78’ Autiero) Meo Defilippi (dall’87’ Pasini) Vergnasco Brugnera (dall’81’ Osenga) Micillo (dal 53’ Pane). A disp: Civiero, Agostini, Gamra, Maino. All. Yon.

Marcatori: al 28’ rigore Micillo (LGT), al 45’ Brugnera (LGT)

1^ CATEGORIA

VIGLIANO – LIVORNO/BIANZE’ 2-4

A Vigliano stava per accadere l’imponderabile: i padroni di casa, che non ottengono i 3 punti da oltre una stagione, sono andati immediatamente in vantaggio con un possente 2-0. Ma nel secondo tempo il Livorno/Bianzè si accende per i biellesi tutto torna alla normalità. Una vittoria che consegna a Panipucci la 250^ rete in carriera e il primato in classifica ai ragazzi di Bernabino. Prossimo turno al Bigando con il ValleCervo/Andorno.

Livorno/Bianzè: Appendino, Tornari Corinaldesi, Geminardi Rega (dal 65’ Bortone) Comotto (dal 72’ Parrinello) Valrosso (dal 46’ Farjaoui), Provera Panipucci Urena Strenuo (dall’80’ Cardinale). A disp: Mhreti, Balocco, Sibino, Ubezio. All. Bernabino.

Marcatori: al 18’ Omorogbe (V), al 24’ Bruni (V), al 55’ rigore Urena (LB), al 66’ e all’82’ Panipucci (LB), al 90’ Tornari (LB)

ALTRI RISULTATI

VALLE ELVO-SANTHIA’ 3-2

AOSTA 511-VIRTUS VERCELLI 0-2

CIGLIANO-GATTINARA 1-3