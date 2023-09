Conferenza delle Regioni a Biella, Chiorino: "Fondamentale puntare sulla formazione di eccellenza e di qualità", VIDEO

Negli spazi de il Lanificio F.lli Cerruti a Biella oggi martedì 19 settembre è stata ospitata la seduta congiunta delle commissioni X e XI della Conferenza Stato delle Regioni.

"E' stata una mia scelta condivisa dai colleghi quella di portare qui oggi questo evento - ha dichiarato l'assessore Regione Piemonte a Istruzione e Merito Lavoro e Formazione Elena Chiorino - , simbolicamente dentro a una fabbrica. Sono convinta che la politica debba uscire dai palazzi, che si debba entrare in contatto con il territorio per conoscere la realtà. Se vogliamo parlare di competenze per i nostri ragazzi, noi per primi dobbiamo sapere di che cosa si sta parlando".

"Raccontare ai nostri giovani quante siano le opportunità di lavoro e crescita sul nostro territorio, ma anche evidenziare quanto si debba essere orgogliosi delle nostre produzioni è tutt’altro che secondario. Il Made in Italy è uno dei marchi più conosciuti al mondo, è ambito, è imitato, è indiscutibilmente ritenuto sinonimo di grande qualità. Abbiamo bisogno che i nostri giovani ne siano consapevoli e non lo diano per scontato, che si sentano orgogliosi di esserne parte, che siano mossi dal desiderio di contribuire a renderlo sempre più “grande”. È questo lo spirito che ha mosso le mie politiche di questi anni e tutta la macchina organizzativa che ci ha consentito questa giornata assolutamente unica. Un sentito ringraziamento va a Carlo Piacenza per aver ospitato la Conferenza all'interno di una realtà imprenditoriale come Lanificio Cerruti, acquisito da Piacenza nel 2022, che ha fatto della storia e dell'unicità il proprio marchio di fabbrica e che ritengo luogo iconico per il nostro Made in Italy ”.

Tra gli argomenti toccati ci sono istruzione e PNRR. In sala anche sindacati, rappresentanti del mondo della scuola, delle imprese e associazioni di categoria.

Tra i presenti anche Luigi Giovanni Bertschy, Vicepresidente della Regione Valle d'Aosta, Michele Fioroni, assessore della Regione Umbria, Arturo Faggio responsabile della direzione regionale Istruzione e Merito, Lavoro e Formazione e Guido Torrielli, Presidente nazionale Its.

Guido Torrielli, Presidente nazionale Its: "Vogliamo incontrare i giovani nei loro territori"

Michele Fioroni, assessore della Regione Umbria: "L'Its è uno strumento formativo che valorizza il sistema della formazione duale"

Luigi Giovanni Bertschy, Vicepresidente della Regione Valle d'Aosta: "Con le fondazioni piemontesi abbiamo un'ottima collaborazione da tre anni"

Arturo Faggio, responsabile della direzione regionale Istruzione e Merito: "Sono tre le sfide in questa occasione: da un lato una formazione attenta ai giovani, alle persone, dall'altra una formazione sempre più condivisa tra aziende e agenzie formative, e poi dobbiamo investire sulla qualità e sul miglioramento continuo".