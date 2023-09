Quattro giovani dell'Atletica 78 convocati al Meeting delle Province

Sono ben 4 gli atleti della categoria ragazzi/e dell’Asd Atletica Vercelli 78 che quest’anno hanno ottenuto la convocazione al prestigioso Meeting Nazionale delle Province che si terrà il prossimo 1 ottobre in Valle d’Aosta allo Stadio Crestella di Donnas.

Tra i maschi scenderà in campo Carlo Morigno (2011) , mentre la compagine femminile è composta da Asja Ajaraam (2011), Fiona Perazzo (2010), Alice Fornasiero (2011). Un risultato di grande importanza per lo sport giovanile vercellese e per i ragazzi allenati da Gabriele Russo e Idris Biancamano che iniziano questa nuova stagione nel migliore dei modi.

«Questa convocazione - commenta Piero Volpiano, presidente della società - è il risultato dell’ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni nel settore giovanile e che ogni anno con dedizione e impegno cerca di far nascere tanti nuovi talenti».

I 4 ragazzi under 15 competeranno del Tethratlon ossia 4 gare nella stessa giornata indossando le maglie della provincia di Vercelli-Biella in un meeting nazionale che si preannuncia di altissimo livello.