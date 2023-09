Strage di Brandizzo, fissato il funerale di Giuseppe Aversa

Arriva il momento dell'addio per le famiglie delle vittime della strage di Brandizzo. Verrà celebrato in Duomo a Chivasso il funerale di Giuseppe Aversa, l'operaio 49enne di Borgo d'Ale che ha perso la vita insieme a quattro colleghi.

La cerimonia è in programma giovedì 28 settembre alle 11, nella città in cui la famiglia Aversa aveva abitato dopo il trasferimento dal Sud.

A darne l'annuncio sono la mamma Lidia con Giuseppe, la sua Nikolinka con Miro, la sorella Teresa con Roberto, i fratelli Edoardo, Oto, Gionata con le rispettive famiglie. Le esequie saranno precedute alle 10,45 dal corteo a piedi che partirà dalle Camere Mortuarie dell'Ospedale Civico di Chivasso.

Dopo il funerale, si proseguirà verso Borgo D'Ale in direzione dell'abitazione di via Cimalando, 17. Qui, dopo una sosta, il feretro verrà accompagnato a piedi verso il cimitero del paese. A Borgo d'Ale, dove l'uomo era conosciuto per la dedizione al lavoro e alla famiglia, verrà recitato il rosario, mercoledì alle 20,30 in chiesa parrocchiale.