Vercelli Archery Team: nuovo campo da tiro nella zona del parco divertimenti

Nuova sede nell'area verde nei pressi del parco Divertimenti per l'Asd Vercelli Archery Team, guidato, dal 1977 da Pietro Castelli: dopo aver dovuto lasciare la sede storica nell'area dell'argine della Sesia, l'associazione aveva trovato ospitalità a Olcenengo.

«Abbiamo volentieri contribuito a trovare spazi nuovi per l'associazione - commenta l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino -. Archery Team sta lavorando per la sistemazione dell'area e potrà così trovare un nuovo spazio in svolgere le propria attività sportiva».

A ringraziare Comune e Asl per il lavoro svolto, è lo stesso presidente: «Il nuovo campo di tiro sorgerà in un’area di proprietà dell’Asl Vc e del Comune di Vercelli posta nella zona parco manifestazioni vicino al depuratore. In particolare, per il Comune di Vercelli gli assessori Domenico Sabatino e Luigi Michelini, l’architetto Liliana Patriarca, al geometra Silvia Vallania e Laura Martinotti dell'Ufficio contratti. Per lAsl di Vercelli il direttore generale Eva Colombo, i dirigenti del settore Patrimonio Laura Gili, del settore Patrimonio Antimo Pedata e Laura Onolfo. E i tecnici Massimiliano Da Cruz, Antonio Reale, Chiara Maffei, a cui va un grandissimo grazie per aver seguito in questi mesi, con la massima disponibilità e professionalità, la parte burocratica e non solo. Ovviamente, a oggi il terreno è da trasformare in un campo di tiro con l’arco e per questa ardua impresa servirà come sempre la collaborazione di tutti i soci in cui confido».

L'obiettivo è inaugurare il rinnovato campo da tiro con l'arco nel 2024: «Chissà che la passione per questo sport, per me splendido, si possa ulteriormente diffondere - conclude il presidente -. Grazie ancora alla Città Vercelli per averci permesso di continuare il nostro sport».