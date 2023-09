Sassi, Iezzi, Camigliano, Iotti e Maggio: i punti fermi della formazione di oggi

Pro Vercelli-Pro Sesto, che formazione schiererà, oggi, il tecnico Andrea Dossena?

Vediamo, reparto per reparto.

In porta Sassi. Ha commesso un errore contro la Triestina ma, al momento, dà affidamento.

Difesa a quattro con Iezzi a destra e probabilmente Sarzi Puttini a sinistra. Al centro della difesa il riconfermatissimo Camigliano; accanto a lui probabilmente ci sarà Fiumanò che, rispetto a Parodi, sta meglio fisicamente.

Centrocampo. Ci sarà Iotti, uno dei migliori nelle tre gare disputate, e poi abbiamo tre giocatori per due posti (Louati infortunato): Emmanuello, Haoudi, Santoro. Probabile che il terzetto titolare sia composto da Emmanuello play, con Iotti e Haoudi mezzeali. Santoro, a magari Scapone, in campo nella ripresa.

Attacco. I tifosi sperano di vedere Comi dal primo minuto, e ci potrebbe stare. Tutto dipende dai consigli che lo staff medico darà al tecnico. Comi va preservato per le gare a venire, ben che vada giocherò un tempo. Magari il secondo, alternandosi a Nepi. Sulle fasce Dossena ha solo tre giocatori a disposizione: Condello, Niang, Maggio. Maggio partirà titolare, Condella sembro in vantaggio su Niang (ma non è detta, anzi: sebbene il giocatore sembra più adatto a ricoprire la fascia in un centrocampo a 5 o 4, Dossena potrebbe comunque inserirlo per poi cambiare, a partita in corso).

Ipotizziamo un 11.

Sassi; Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Emmanuello, Hauodi; Niang, Comi, Maggio.