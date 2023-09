Case Atc, il Sunia chiede manutenzioni urgenti: «Non assegnabile il 10% degli alloggi»

Il Sunia, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, sede di Vercelli, torna a chiedere interventi manutentivi sugli immobili di Atc Piemonte Nord. In una lettera inviata agli organi di stampa si ricorda che «da tempo, questa organizzazione sindacale, è impegnata su diversi fronti per chiedere massicci interventi manutentivi su gran parte degli immobili di ATC Piemonte Nord. Interventi di carattere straordinario, ma soprattutto manutenzioni ordinarie. A Vercelli - nelle vie Egitto, Martiri del Kiwu, Dante, corso Salamano, viale della Rimembranza e altre - è evidente la situazione in cui versano interi stabili, le cui carenze di manutenzioni sono ben visibili, a cui si aggiunge il degrado generale di tante - troppe - aree comuni. La nostra richiesta continua a essere quella di programmare nel triennio 2024/2025/2026 massicci stanziamenti per avviare progetti di interventi mirati al recupero degli immobili e interventi di manutenzioni ordinarie per recuperare il più possibile l’attuale situazione immobiliare. Purtroppo, tanti anni di mancati investimenti e di interventi manutentivi, hanno portato a un degrado significativo e importante. Troppi, a nostro giudizio, sono poi gli alloggi attualmente chiusi e inagibili da recuperare e sottratti alla possibilità di essere assegnati in graduatorie di emergenze abitative. Da nostre stime verosimili, circa il 10% degli alloggi in gestione ATC Piemonte Nord risultano non assegnabili per inagibilità e mancanza di manutenzioni. Per questo, chiediamo ad ATC Piemonte Nord di emanare il bando, previsto dalle vigenti normative, per l’auto-recupero di una gran parte di questi immobili che troverebbero possibili assegnatari, sicuramente disposti a eseguire lavori di recupero in proprio.

Così come chiediamo ai Comuni di farsi parte attiva affinché condividendo le nostre richieste e proposte intervengano presso la Regione Piemonte e ATC Piemonte Nord, per rivendicare stanziamenti di fondi e l’attuazione del programma ordinario e straordinario di interventi di manutenzione. Il Sunia è impegnato a chiedere fondi per procedere urgentemente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili abitativi pubblici e al recupero delle morosità pregresse, proponendo che una parte di questi recuperi vengano dirottati per formare un fondo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Infine, ma non da ultimo, il Sunia chiede urgentemente di rivedere i dettami della Legge Regionale 3/2010 per le numerose lacune in materia di assegnazioni, canoni, regolamenti, decadenze e morosità che necessitano profonde revisioni e modifiche, considerando le modificate condizioni socio economiche degli assegnatari dell’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata».