Pagelle della Pro Vercelli (trasferta contro la Triestina)

SASSI: 5

Rovina tutto con un errore che, nel recupero, spiana la strada al raddoppio della Triestina. Peccato: prima era stato forse il migliore, con un poaio di parate notevoli.

IEZZI: 6-

Il migliore la prima giornata, uno dei migliori la seconda, oggi… così così. In entrambe le fasi.

PARODI: 6

Buon rientro

CAMIGLIANO: 6,5

Si conferma il perno della difesa.

RODIO: 5,5

Ad sotto rispetto le due precedenti prestazioni.

IOTTI: 6,5

Buona gara da mezzala, bene da terzino sulla destra.

EMMANUELLO: 5

La sua regia nel primo tempo non si vede.

SANTORO: 6,5

Così così nel primo tempo, buona gara invece (con buone giocate) nella ripresa come mediano davanti alla difesa.

CONDELLO: 5,5

Deve farsi le ossa…

NEPI: 5,5

L’impegno non manca, ma dentro l’area non riesce mai a rendersi pericoloso.

MAGGIO: 6,5

Il migliore davanti. Ha personalità, lo frega la voglia di strafare (spreca una palla: invece di passarla a Petrela tenta il tiro impossibile…).

HAOUDI: 6,5

La Triestina è piena di giocatori promettenti dotati di tecnica. Ne ha anche lui, da vendere.

PETRELLA: 6

Con la palla al piede è sempre, o quasi, pericoloso.

SARZI PUTTINI: 6

Esordio soddisfacente. Se la cava bene in difesa.

SPAVONE: 5,5

Non dà l’apporto sperato.

COMI: 6,5

Ci siamo, sta tornando.

DOSSENA: 6,5

Troppo forte la Triestina per questa Pro. Giocatori come Correi e Facundo Lescano sono un lusso per la C (e costano un pacco). La Pro Vercelli nel primo tempo si dimentica di giocare, il tecnico riesce a caricare le batterie e nella ripresa manda in campo una squadra che, perlomeno, sa anche rendersi pericolosi.