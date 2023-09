Frecce Tricolori: il video delle prove. Notte tricolore in centro ed eventi sul territorio

Fumo bianco e grigio, ma avvincenti evoluzioni nel cielo sopra Vercelli per la Pattuglia Acrobatica Nazionale attesa, sabato pomeriggio, alla spettacolare esibizione nell'area tra l'aeroporto e la tangenziale. Ecco le prove generali dell'esibizione del Vercelli Air Show nel video realizzato da Azzurro Tricolore.

Sabato, dalle 15,30 lo show dei mezzi storici dei paracadustici e delle Frecce nel cielo sopra Vercelli (visibili dalla zona industriale, da corso Salamano e dalla Tangenziale che verrà chiusa dalla cascina Boschine alla rotonda dei Cappuccini)

In centro la Notte Tricolore, organizzata dall'Associazione commercianti con la partecipazione di Fipe Vercelli, Strada del riso vercellese e Consorzio dop di Baraggia: dalle 18, in piazza Cavour, musica, street food, negozi aperti e bancarelle. Dalle 20 verranno servite duemila porzioni di risotto con il riso dop di Baraggia e poi via con il dj set organizzato da University Night con BrokenEgg.

Allo showroom della Fondazione Marazzato di Stroppiana c'è il convegno sui grandi raid di inizio '900 (CLICCA QUI) mentre il Comune di Vercelli, con il Fai, aprirà al pubblico la Torre dell'Angelo, sabato e domenica dalle 14, 30 alle 19. Dalle 8,30 alle 13 in piazza Antico Ospedale tuffo nel mondo delle Mini 4WD e, dalle 18 alle 20, in piazza Cavour «Viva la danza», con le scuole di danza vercellesi. Domenica, invece, in piazza Cavour e piazza d'Azeglio «Festa dello sport» con esibizioni, giochi e sfilate.