Piazza Roma, avanzano i lavori: si passa alla posa del porfido

Stanno procedendo celermente i lavori per il rifacimento di piazza Roma, il cui fondo doveva essere sistemato e riportato a livello dopo che, da tempo, erano emersi problemi sul lato verso viale Garibaldi, dove, tra l'altro, si creavano pozze e allagamenti in caso di maltempo e dove moltissimi dei cubetti di porfido risultavano essersi staccati. Un intervento molto importante, quello in corso in uno dei principali snodi della viabilità cittadina e che ha richiesto numerose variazioni alla viabilità della zona.

Attualmente il lato che si presentava nella situazione maggiormente critica è stato sistemato: sono stati rifatti i sottoservizi necessari e, in superficie, posizionati i cordoli che deliminteranno le aree verdi e che consentireanno di delineare la futura viabilità.

«La ditta sta lavorando velocemente anche alla posa del porfido che viene sigillato con appositi collanti», dice Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici. Nelle prossime settimane si procederà con una nuova fase del lavoro che prevede ulteriori variazioni alla viabilità dell'area.