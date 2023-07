Piazza Roma, al via i lavori. Le modifiche alla viabilità e le tappe del cantiere

Partono lunedì i lavori di rifacimento della piattaforma stradale di piazza Roma, snodo cruciale della viabilità cittadina che, da tempo, presenta una serie di problemi per l'usura e il ribassamento di una parte del porfido.

Il cantiere, da un milione di euro, proseguirà per diversi mesi con interventi a step che comporteranno importanti modifiche alla viabilità.

Quattro le fasi previste.

FASE 1: prevede la rimozione dell'aiuola est, delle colonnine del bike sharing, della pavimentazione in porfido con temporaneo ripristino dell'asfalto. In questa fase, di fatto preliminare, la circolazione procede senza particolari scossoni, come dal grafico.

FASE 2: Prevede l'esecuzione dei lavori più importanti (demolizioni, nuovi sottoservizi e nuova pavimentazione per una durata di 136 giorni). Durante la fase 2 dei lavori è invertito il senso di marcia in: tratto di congiunzione tra le carreggiate di corso Garibaldi contiguo a piazza Roma, carreggiata adiacente l’Università e carreggiata antistante i giardini di largo Marinone; istituzione di obbligo di fermarsi e dare la precedenza: durante la fase 2 dei lavori i veicoli in transito in corso Garibaldi con direzione piazza Roma, giunti in all’intersezione con il tratto di congiunzione tra le due carreggiate di corso Garibaldi contiguo a piazza Roma, hanno l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (come da grafico).

FASE 3: Realizzazione della nuova pavimentazione, per venti giorni circa è prevista la posa di un impianto semaforico. La circolazione veicolare dsarà a senso unico alternato regolato a mezzo di impianto semaforico mobile. Durante le fasi 3 e 4 dei lavori la circolazione veicolare all’imbocco di corso De Gasperi (da e per piazza Roma) è istituita a senso unico alternato regolato a mezzo di impianto semaforico mobile; il funzionamento dell’impianto semaforico è stabilito con orario 0-24.

FASE 4: Posa della pavimentazione nell'altra parte della piazza. La circolazione è regolata con le stesse modalità della fase 3.

L'ordinanza della Polizia locale stabilisce inoltre che, dal giorno 17 luglio 2023 al giorno 1 maggio 2024, entra in vigore il divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata di tutti i veicoli in piazza Roma, tutta (compreso la carreggiata adiacente l’Università e la carreggiata antistante i giardini di largo Marinone); corso Gastaldi, tratto da piazza Roma a ingresso autostazione.

Contestualmente saranno istituite temporanee fermate del servizio di trasporto pubblico locale urbano e del servizio ferroviario di linea su gomma, in sostituzione di quelle rientranti nell’area di cantiere in piazza Roma, tratto adiacente parco Kennedy e tratto dal civico 17 a corso Gastaldi.